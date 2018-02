Daniel Peredo: Niño imita a comentarista deportivo y enternece Instagram [VIDEO]

Daniel Peredo nunca dejó de creer en la selección nacional. Su trabajo como periodista y comentarista deportivo no apagó al hincha de la 'blanquirroja'. Siempre la alentó.



Pero lo que él no sabía es que también tenía hinchas. Hinchas y seguidores que ya se habían acostumbrado a su voz, y que hoy le rinden homenaje a través de las redes sociales, como el pequeño que narró al puro estilo del periodista deportivo en Instagram.



"Ahí Jefferson, te tenía fe Jefferson. Ay Jefferson como fregamos para que esté ahí", dice el niño quien narra un gol del delantero peruano.



"Claro ejemplo que siempre fuiste un ejemplo para chicos y grandes!!! Descansa en paz maestro", escribió Jefferson Farfán, quien compartió el video en Instagram.



La narración, como era de esperarse, ya es viral en Instagram y tiene más de 20 mil "me gusta".



"Cómo no recordarlo. Estará siempre aquí... en nuestros corazones" o "Los partidos ya no serán los mismos sin sus relatos" son los comentarios que se pueden leer en el post dedicado a Daniel Peredo.



Daniel Peredo falleció el lunes 19 de febrero a los 48 años luego de jugar una 'pichanga' con sus colegas. Una fuerte descompensación lo llevó a sufrir un paro cardíaco que acabó con su vida. Su súbita muerte ha conmocionado a todo el Perú.