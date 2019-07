Daniele De Rossi, ex crack de Roma, fue presentado en Boca Juniors: "El objetivo es ganar la Copa Libertadores" [VIDEO]

Este lunes, Boca Juniors presentó al italiano Daniele De Rossi , quien dejó Roma, equipo de sus amores, para ponerse la mica de los 'xeneizes' a los 36 años. El mediocampista respondió de todo a los medios. Mira el video.



"Nico (Burdisso / ex jugador y actual director deportivo de Boca) me contó muchas cosas de Boca. Otras las había descubierto de joven, estudiando de este club. Lo que sucede, más allá de este lado folclorístico, es que me encontré con muchas cosas con la gente en Buenos Aires. Es muy serio y más organizado de lo que podía pensar", señaló Daniele De Rossi.



"De vez en cuando nos hablábamos con Burdisso, no sé cuándo me hizo la primera propuesta. Después de que la noticia llegó, empezamos a hablarnos y vi que él tenia intención de traerme acá. Enseguida le dije que tenía que pensarlo porque tengo 36 años. Cambiar y cambiar tanto podía asustarme, tanto a mí como a mi familia. Prevalecieron mis ganas de jugar al fútbol. Yo le creo a Burdisso, no me hubiese ofrecido un lugar sin estar seguro de que iba a estar bien", continuó el mediocampista italiano.

Video: Declaraciones de De Rossi

Sobre Mauro Zárate y Carlos Tévez, sus ex rivales en la Serie A de Italia y ahora compañeros de equipo, dijo: "Con Mauro Carlos hubo mucha rivalidad. Con Mauro capaz más, por la rivalidad romana. Con los años, la Lazio era muy fuerte como nosotros y hubo buenos derbis. Hubo algunas piñas, pero siempre con respeto, ja. Carlos jugó un escalón más arriba que yo. Me recibieron de una manera increíble. Carlos y Mauro hablan bien italiano, mientras que yo con el español empiezo a defenderme. Quiero sentirme uno de ellos, uno de ustedes".