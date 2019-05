El inalcanzable GOL de Germán Denis vía penal en el Universitario vs Sport Huancayo

Universitario vs Sport Huancayo. Germán Denis anotó el gol del empate para el equipo crema, vía penal, por el duelo pendiente de la fecha 8 de la Liga 1 en el Estadio Monumental.

En el minuto 39' del primer tiempo, Alberto Quintero sufrió falta en el área que fue cobrada por el árbitro en el Universitario vs Sport Huancayo por la Liga 1.



Germán Denis fue el encargado de anotar con un remate en el ángulo derecho que no alcanzó el arquero de Sport Huancayo.



