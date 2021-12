La vedette Deysi Araujo está en la noticia luego de salir a denunciar que el israelí Yaniv Afota quien llegó al Perú a visitarla pero grande fue la sorpresa de la pelirroja cuando el extranjero le pidió tener relaciones sexuales.

“Me siento bastante asustada, él vino para otra cosa, no exactamente a conocerme. Me dijo que quería buena comida, buen hotel y buen sexo”, confesó la polémica Deysi.

Deysi Araujo le increpó al Israelí pues no eran novios para tener algo más, por lo que en redes sociales empezaron a recordar todos los amores que tuvo la vedette sin ser novia de estos.

Joshua Ivanoff

La vedette fue vista en más de una oportunidad llegando al departamento del exchico reality, quien la negó en innumerables veces.

Chiquito Flores

Deysi Araujo confesó haber tenido un affaire con el exportero de la U pero que este no dejó de hablarle de Tula Rodríguez la primera vez que salieron. “Yo nunca lo había visto en persona pero sí sabía que era la pareja de Tula, a mí me encanta el color serio, siempre me ha llamado la atención… me encanta su tamaño, me gustan los hombres altos”, explicó Deysi Araujo.

Christian Cueva

El engreído de Ricardo Gareca también fue vinculado a la vedette, cuando ella misma contó que él la invitó a Brasil. Sin embargo, ‘Aladino’ la desmintió y anunció medidas legales contra ella.

Segundo Rosero

El rey del bolero también figura en la lista de la cajamarquina con quien tuvo un encuentro íntimo en un hotel de Los Olivos, durante una de las giras que el ecuatoriano realizó al Perú.

Alan Carrasco Bobadilla

La bailarina también fue ampayada en una situación cariñosa con el alcalde de Santa Rosa, Alan Carrasco Bobadilla, con quien se juergueó de lo lindo a bordo de un yate.

Alamo Pérez Luna

El periodista también está en la lista de la exvedette quien contó que lo iba a ver cuando este conducía el programa Fuego Cruzado. “Fui diez veces, era caserita. Era todo un caballero, siempre se portó bien conmigo. Es todo lo que una mujer puede buscar”, confesó.

Víctor Rossel

Otro futbolista apareció en la vida de la vedette. El deportista y ella se lucieron durante una Nochebuena al posar juntos en el árbol de Navidad.

Josimar Atoche

La pelirroja también fue vinculada al exdeportista de Alianza Lima pero todo terminó mal porque la Araujo amenazó con denunciarlo por haberle mentido al no contarle que tenía una pareja.

Greg Michel

La vedette también fue captada en una comprometedora situación con el belga Greg Michel. “Un besito no se le puede negar a nadie [...] Y eso que no han visto más”, dijo Deysi Araujo al ser consultada sobre el video que viene circulando en las redes sociales.

Geovanny Hurtado

El futbolista extranjero Geovanny Hurtado también tuvo un romance con Deysi Araujo y ella se mostró más que ilusionada con este amor.

“No sé hasta dónde llegará esto, mi deseo es tener una pareja y estar con él muchos años. Si es posible que hasta que Dios nos separe”, dijo en ese entonces.

