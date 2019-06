Diego Lugano denunció plan "tenebroso" en contra de Uruguay en la Copa América tras victoria de Perú

Diego Lugano no se quedó callado y salió al frente para denunciar que la eliminación de Uruguay de la Copa América 2019 fue intencional tras la derrota de Perú por penales. El charrúa se refirió al VAR con dureza.



Diego Lugano no aceptó los tres goles anulados de Uruguay por el VAR y fue muy duro con el árbitro brasileño Wilton Sampaio, junto a toda su terna que dirigió el Perú vs Uruguay.



Diego Lugano argumentó sus declaraciones con imágenes del VAR y señaló que la intención era sacar a los charrúas de la Copa América para que no "moleste".



"Más imágenes llegan, más claro queda lo que el arbitraje brasileño hizo en este partido. No querían a Uruguay molestando”, disparó Diego Lugano en su cuenta de Twitter.



Pero Lugano fue más allá y prosiguió con otra frase condenatoria. “Alguien me imagino va a tener q explicar cómo van contra la geometría, las imágenes y tecnología. Escándalo”, aseveró el exdefensor charrúa.

Orgulloso . Uruguay se vá invicto, y hoy jugó el mejor partido e hizo 3 goles!!! Sin los rivales llegar a nuestra área. Aun así, la suerte no ayudo. Cosas del futbol. Y una vez más, la “interpretación“ de quienes dirigen el VAR se superpuso a la misma tecnología TENEBROSO pic.twitter.com/USFLlG50aF — Diego Lugano (@DiegoLugano) 29 de junio de 2019

"Orgulloso . Uruguay se va invicto y hoy jugó el mejor partido. Hizo 3 goles. Sin que los rivales llegarán a nuestra área. Aun así, la suerte no ayudó. Cosas del fútbol. Y una vez más, la 'interpretación' de quienes dirigen el VAR se superpuso a la misma tecnología. ¡Tenebroso!", concluyó Lugano.



Video: Gol anulado a Uruguay

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.