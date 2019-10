Diego Maradona: Así armó la fiesta en Rosario con los hinchas del Newell's Old Boys | VIDEO | FOTOS 

Diego Maradona desató un clima de fiesta en las calles de Rosario. El 'Pelusa' llegó con Gimnasia y Esgrima de La Plata para enfrentar a Newell's Old Boys y para sorpresas de muchos los hinchas de la 'lepra' llegaron hasta el Hotel Ros Tower vitoreando el nombre del 'Diez' y realizaron un banderazo



El gesto de Diego Maradona de fichar por Newell's Old Boys en 1993 luego de su paso por el fútbol de Europa parece pesar más que este martes llegue junto al 'Lobo' a quitarle tres puntos en la Superliga Argentina. Para alimentar este amor correspondido, el DT platense salió al balcón para saludar a los leprosos, quienes le arrojaban camisetas para y banderolas del club.



La murga que sonaba en los tambores de la hinchada rojinegra animó a Diego Maradona improvisar un baile que se volvió viral en redes. "Olé, olé, olé, olé, Diego, Diego", le cantaban. Luego las redes sociales Newell's Old Boys compartió con sus hinchas "#D10sTieneLepra", en medio de la locura desatada en las calles de Rosario. "El que no salta es un policía de Central...", seguían cantando.



Diego Maradona festejó así su regreso a Rosario con los hinchas de Newell's Old Boys

Los hinchas de Newell's Old Boys compartieron el momento con los hinchas de Gimnasia y Esgrima de la Plata quienes también habían llegado hasta el hotel para alentar a Diego Maradona y al plantel del Lobo que pelean por no descender en la Superliga Argentina



Gimnasia y Esgrima de La Pata se enfrenta a Newell's Old Boys desde las 5:10 p.m., Allí recibirá algunos no solo de la directiva rosarina, sino también de una delegación de la Iglesia Maradoniana.