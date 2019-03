Diego Maradona criticó a Scaloni por no convocar a Agüero a la selección de Argentina | VIDEO

"No puede dirigir ni el tráfico". Así de contundente fue Diego Maradona al referirse al entrenador de la selección de Argentina, Lionel Scaloni, que no consideró a Sergio Agüero para los próximos amistosos de la 'Albiceleste' ante Venezuela y Marruecos.

"Scaloni, al no llamar a Agüero y pasar por encima de Menotti, le faltó el respeto a la pelota aunque nunca fue un buen jugador, pegaba patadas nada más. Para mi equipo no lo quiero", señaló el Dego Maradona en Culiacán.

Según Diego Maradona, el regreso a la selección de argentina de Lionel Messi lo reconforta porque habrá buen fútbol pero no entiende la ausencia del 'Kun', jugador del Manchester City, quien no está en la convocatoria para los amistosos del 22 y 26 de marzo.

"No sé qué tiene que demostrar el 'Kun' para ser convocado", expresó.



Este sábado, los Dorados de Sinaloa, que dirige Diego Maradona vencieron por 2-1 al Zacatepec y subieron del último al duodécimo lugar de la clasificación del Ascenso con lo cual mantienen vivas sus esperanzas de clasificarse para la liguilla.



Diego Maradona felicitó a sus jugadores, dijo sentirse orgulloso de ellos y celebró su buena comunicación con los futbolistas. "Hay una simbiosis entre Maradona y los jugadores, que es irrompible. Matan a uno y morimos todos, festeja uno y festejamos todos", expresó.



El "Pelusa" reconoció que el encuentro ante Zacatepec fue difícil, pero que su equipo no se replegó y salió con la victoria. "Vamos a ter muchos partidos duros así y los muchachos tienen que saberlo", comentó.

Con información de EFE

