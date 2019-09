Diego Maradona tras derrota de Gimnasia: "Nos encantaría tener a Gareca..."

Diego Maradona habló en conferencia de prensa tras su debut como técnico de Gimnasia de la Plata, con una derrota 2-1 como saldo ante Racing por la Superliga argentina.



Diego Maradona fue consultado por la prensa sobre los refuerzos en el plantel de Gimnasia de la Plata y soltó una frase peculiar para argumentar las necesidades y presupuesto del club.



"No sabemos todavía. Estamos viendo que podemos hacer. Nos encantaría tener a Gareca o Van Basten pero no podemos. No nos da el cuero. De todas maneras haremos el uso del cupo (para fichajes)", dijo el técnico Diego Maradona en conferencia.



"Creo que al margen de lo que dieron hoy los jugadores, también queremos la buena competencia dentro del plantel", agregó Maradona tras la derrota ante Racing.

Mira a Diego Maradona y su pícara huacha a rival deleitó a los hinchas de Gimnasia y el mundo fútbol:

Diego Maradona y su pícara huacha a rival deleitó a los hinchas de Gimnasia y el mundo fútbol

El debut de Diego Maradona como entrenador de Gimnasia no tuvo un final feliz. El equipo del Pelusa cayó 2-1 ante Racing, actual campeón argentino.



A pesar del gran recibimiento que tuvo el equipo, con más de 25.000 aficionados en la cancha, y la inyección de ánimo que significó la llegada de Maradona, ovacionado de manera repetida por los hinchas, Gimnasia no pudo revertir su mal presente en el torneo y sigue último en las posiciones, con un punto en seis presentaciones, y en el fondo de la tabla de promedios, la que sentencia los descensos a la segunda división.



Racing aprovechó los errores defensivos del equipo local y se impuso con goles de Diego González (36) y Matías Zaracho (54), mientras que Matías García (52) anotó el transitorio empate.



La siguiente presentación del conjunto de Maradona será el 23 de septiembre cuando visite a Talleres de Córdoba.

