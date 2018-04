Diego Maradona: Estas frases harán botar espuma a Jorge Sampaoli [VIDEO y FOTOS] 

Diego Maradona sacó el sable y no dejó a nadie con la cabeza en su lugar. El campeón del mundo con la selección argentina, en México 1986, marcó nuevamente su distancia con el Dt de la albiceste, Jorge Sampaoli , también con el presidente de la AFA y renovó su confianza en Lionel Messi para el mundial de Rusia 2018.



Para Diego Maradona el actual técnico de la selección argentina, Jorge Sampaoli, vulneró su confianza y dijo que no le echaría 'una mano' aunque se la pida. “A mí ya Sampaoli me traicionó. Cuando salió campeón Argentina de la Davis, me dijo que él me quería hacer un homenaje en Sevilla y después quería hablar de fútbol. Yo le dije que sí, pero se ve que el hombre ya tenía otro pensamiento y habría tirado ondas por otros lugares. No quería hablar con Maradona: quería más acercarse a la Selección que otra cosa”, dijo Diego para CNN.



Diego Maradona también fue duro con Claudio 'Chiqui' Tapia, el presidente de la AFA. “La Selección argentina tiene un respeto ganado, pero que se está resquebrajando porque cada vez las cosas se hacen peor. Sacamos a Grondona y ponemos a Tapia, que será un tipo bárbaro, pero que haga asados si es un tipo bárbaro. Él habló conmigo, estuvimos de acuerdo. Yo lo recibí en mi casa, acá en Dubai, y él después lo fue a buscar a Jorge Sampaoli, que es una falta de respeto para muchos, y con los asesores que lleva…”, comentó el invitado por la FIFA para Rusia 2018.



Levantar el máximo trofeo en Rusia 2018 es el sueño de Diego Maradona, quien no desea cargar a Lionel Messi con esta presión “Lo veo fantástico a Leo, lo único que tienen que hacer los periodistas es dejarlo tranquilo, no compararlo. Déjenlo tranquilo que va a hacer su trabajo. El tema no es Messi. El tema es el presidente de la AFA, que se equivoca”, agregó.