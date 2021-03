EL ÚLTIMO AMOR. Diego Armando Maradona siempre fue un tipo sincero y directo para expresar sus sentimientos y el amor no fue la excepción. El portal Infobae realizó un documental sobre los últimos días de vida del astro y allí se reveló el nombre de la mujer que ‘volvió loco’ al ex entrenador de Gimnasia y Esgrima de la Plata de la Superliga Argentina. Esta es su historia.

Allá por el mes de setiembre del 2020, Jazmín Garbini, quien posee un negocio de sillones, le llevó varios productos a Maradona hasta su casa. El entorno de la empresaria, entre ellos familiares que la acompañaron, comentan que Maradona quedó fascinado al verla y su atención fue solo para ella.

En el documental, Verónica Ojeda, ex pareja del ’10′, reveló que Maradona quería volver a enamorarse. “Él quería ser feliz y quería conocer a una chica, y estábamos tratando de buscar la manera para que él esté bien y la invite a salir a esa chica”, reveló Ojeda refiriéndose a Jazmín Garbini.

Jazmín Garbini posteó fotos con Maradona y su familia y dijo que el '10' estaba 'obsesionado'

Otra persona que confirmó el interés de Maradona por la empresaria fue Vanesa Morla, hermana de Matías Morla abogado del ’10′. “Diego me dijo: esa chica es muy fina, la quiero conocer, parece buena mina”, refirió Vanesa. Incluso, tras la muerte de Diego, la hermana del abogado llamó a Jazmín y le reveló cuán interesado había estado Maradona por conocerla más. Aunque claro, no hubiese podido haber final feliz en la historia porque la empresaria es una mujer casada,.

La palabra de Jazmín y la de Dalma

Tras conocerse el interés amoroso que tenía Diego Maradona en ella, Jazmín Garbini dio una entrevista al programa Los Angeles de la Mañana y se refirió al tema. “Lo primero que quiero decir es que me impactó un montón. No te pasa todos los días eso en la vida. Al conocerse eso mi marido me dijo entre bromas que me había levantado a Maradona”, contó.

“Él insistió para que yo volviera a su casa, para que fuera a tomar unos mates. Nos mandábamos audios en los que nos matábamos de risa. Yo le dije que en algún momento pasaba a verlo, con respeto y mucha admiración. Yo nunca tuve intenciones de tener algo, pero se había obsesionado conmigo y quería conocerme”, reveló Jazmín Garbini.

Quien salió al cruce fue Dalma Maradona, hija del astro y quien atacó muy fuerte a la empresaria. “Asco cartonear con una persona que ya no está para vender sillones...Vaya a su casa con su familia y no repita boludeces que ‘alguien le dijo que mi papá dijo’”, posteó en Twitter.