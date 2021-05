Diego Penny analizó el duelo ante Sporting Cristal: “Es un solo partido que nos jugamos la vida”

Diego Penny (37 años) es una voz autorizada para hablar a pocas horas de disputar la final de la Fase 1 de la Liga 1 Betsson ante Sporting Cristal. El partido se disputará este domingo en el estadio Alejandro Villanueva, a las 2:00 p.m. (hora peruana).

MIRA ACÁ | Selección peruana: Colombia llamó a Edwin Cardona por James Rodríguez

El arquero de la San Martín, que viene atajando en el elenco santo desde el año 2019 y ha sido clave en este repunte que tuvo en las últimas fechas analiza con Trome lo que será el duelo ante los celestes.

“Nos preocupa de Cristal definitivamente todo. Es un gran equipo que se armó para jugar la Copa Libertadores, un equipo que tiene muchas variantes, que ataca mucho, que tiene mucha posición de balón. Siento que hoy por hoy, las distancias en el fútbol se han acortado bastante porque ahora importa ser más sólido, ser un equipo contundente y nosotros hemos sido efectivos en ese sentido”, manifestó.

Luego, agregó: “Es una final de 90 minutos más los descuentos y si llegamos a tiempo extra ¿no? Es decir, es un solo partido que nos jugamos la vida y cualquier cosa puede pasar. Nosotros esperamos salir victoriosos al final del partido”, añadió.

Al consultarle sobre la clave de este repunte que tuvo la San Martín, Diego Penny confesó lo siguiente: “Creo que hicimos un buen torneo, sobre todo en la fase final. En total ganamos seis partidos de nueve disputados. Conseguimos 19 puntos que lo merecimos, lo trabajamos y los últimos cinco partidos que ganamos al hilo, no nos encajaron un gol. Entonces, estadísticamente por números hicimos una buena campaña y en juego fuimos prácticos. De repente no fuimos muy vistosos, pero hicimos un buen trabajo”. precisó.

“El rol de líder lo vengo trabajando tres años seguidos en la San Martín. No es algo que me molesta, ya que en otros equipos lo he tenido como con Melgar, Sporting Cristal, quien era uno de los más grande. Simplemente es transmitir desde mi experiencia, a los más jóvenes, la mejor información, la mejor comunicación y buscando hacer un grupo unido, ya que eso es básico para que un equipo le vaya bien. En este caso, en la San Martín, el ambiente siempre ha sido bueno, ya que nos llevamos bien con todos los chicos, con el comando técnico tenemos buena camaradería. Entonces, la química que hay hizo que podamos salir adelante en esta primera Fase. Esperamos ganarla, será difícil, pero iremos por el triunfo”, señaló.

Finalmente, Diego Penny habló sobre la importancia que tiene César Payovich en el éxito de la San Martín. “El profesor cambió nuestro chip. Veníamos de otro tipo de trabajo. Hoy somos un equipo más directo, que nos defendemos mucho mejor y esperemos poder terminar bien esta primera parte del torneo y lo que viene esperemos sea mucho mejor. Siempre hay que aspirar a lo más alto y esperemos sea un buen año para nosotros”, sentenció.

TE PUEDE INTERESAR: