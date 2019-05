Penny fue expulsado tras bronca por no respetar Fair Play que provocó gol del empate en el San Martín-Boys

Polémica sobre el final del partido Sport Boys vs San Martín acabó con la expulsión del arquero santo Diego Penny luego que no se respetó el Fair Play y generó el gol del empate en el último minuto.



Sport Boys ganaba 1-0 hasta los minutos de descuento y soportaba los ataques de San Martín. Sin embargo, el golero rosado Luis Ortiz acusó una lesión y botó la pelota al tiro de esquina para permitir la atención médica. Hasta ese momento no había problemas.



Para los jugadores de San Martín y su capitán Diego Penny, el portero de Boys estaba fingiendo para dejar pasar los segundos finales y conseguir la victoria final.



El árbitro cobró el tiro de esquina que correspondía y en vez de devolver la posesión del balón al rival, San Martín dispuso continuar el ataque que terminó en el gol agónico y empate de los santos.



De inmediato los jugadores de Sport Boys reclamaron la acción y el incumplimiento del Fair Play, y se armó la bronca. Las discusiones pasaron a los insultos airados y llegaron hasta los empujones. Jugadores, suplentes y miembros de comando técnico de ambos equipos terminaron enfrentados.



Finalmente, el árbitro optó por la expulsión de los dos porteros y el propio técnico de la San Martín, Carlos Bustos, fue sancionado.

Diego Penny fue expulsado tras bronca por no respetar Fair Play que provocó gol en Sport Boys vs San Martín (Video: Gol Perú)

Mira los goles y resumen del empate 1-1 entre San Martín y Sport Boys:

San Martín 1-1 Sport Boys: Goles y resumen (Video: Gol Perú)

