¡Hasta las lágrimas! Diego Rebagliati tuvo que interrumpir su comentario sobre la selección peruana al escuchar cómo los ocho mil hinchas privilegiados en poder estar en las gradas del Estadio Nacional entonaron a viva voz la letra de “Contigo Perú” previo al Perú vs. Uruguay por una nueva fecha de las Eliminatorias Qatar 2022.

El comentarista deportivo se encontraba comentando cómo llegaba Perú a este importante partido ante la selección charrúa y de pronto en los parlantes empezó a sonar la canción del recordado Zambo Cavero. Inmediatamente, Diego Rebagliati empezó a describir la emoción que sentía por estar en el Estadio Nacional viviendo nuevamente la fiesta del fútbol y esta vez no solos, sino rodeados de ocho mil hinchas, cuyos rostros que emitía la TV nacional se podía ver la alegría de poder alentar nuevamente a la bicolor.

Desde el estudio y también en las gradas Pedro García no dudaron en aplaudir el sentimiento de Diego Rebagliati y manifestaron que la sensación de estar en las gradas del Nacional y con hinchas “es indescriptible”.

Diego Rebagliati se emociona y llora de emoción en el Perú vs Uruguay (Video: Movistar Deportes)

“Nunca me voy a olvidar este día, el día que los hinchas volvieron al estadio en esta pandemia porque la pandemia no ha terminado y son 8 mil privilegiados los que estamos acá y me incluyo, porque estamos trabajando”, dijo minutos después Diego Rebagliati.

HINCHAS EMOCIONADOS

Desde horas de la tarde los hinchas de la selección peruana llegaron hasta el Estadio Nacional y en conversación con la prensa manifestaron su emoción de poder ver en vivo nuevamente a la ‘Blanquirroja’, pues extrañaban asistir al estadio para alentar a su equipo.

Aunque saben que deben cumplir con los protocolos de distanciamiento y las dosis de la vacuna, muchos indicaron que todo vale la pena y espera que pronto les permitan el ingreso a más peruanos a los estadios, pues solo así se puede alentar a la selección peruana que en estas eliminatorias marcha último en la tabla de posiciones.

