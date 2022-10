Atlético Madrid conformó una plantilla fuerte para ser protagonista en la Champions League, pero los resultados no fueron los mejores y el equipo se despidió del certamen en la fase de grupos, al empatar 2-2 con Bayer Leverkusen. Diego Simeone, técnico de los ‘Colchoneros’, lamentó el duro revés, aunque aclaró que seguirá buscando la corona en el futuro.

“No tengo ninguna duda de que en la Liga de Campeones me cuesta. Me ha costado, entendiendo las dos finales que perdimos, una en los penales y otra en la prórroga. Más cerca de ganar una final de Champions que los penales creo que no se puede estar”, inició el entrenador argentino en conferencia de prensa.

“Soy cabeza dura, muy cabeza dura, y voy a seguir insistiendo, mientras tenga la posibilidad en este club, entrando primero en la Champions y buscando encontrarme con algo que nos falta (el título). Es un momento difícil, duro, no esperado, no dentro del proyecto que siempre tenemos en la institución”, agregó el ‘Cholo’.

De la misma forma, Simeone recordó la vez que también fue eliminado en fase de grupos, curiosamente misma temporada en la que se proclamó campeón de Europa League (2017-18). “Es la segunda vez en diez años que quedamos afuera de octavos de final y no estaba dentro de lo que esperábamos, pero es nuestro presente”, destacó.

“La realidad nos marca que la temporada pasada nos costó muchísimo entrar en octavos de final. Pese a que merecimos mucho más de lo que tuvimos en todos los partidos que jugamos, esto es lo real (eliminación). Hay dos lugares que poner en la vida: en el victimismo o en seguir trabajando. Yo estoy por el lado de seguir trabajando”, manifestó el DT.

Finalmente, Diego Simeone respaldó a Yannick Ferreira Carrasco, quien falló un penal en el último minuto, que pudo significar el triunfo del Atlético Madrid: “Tomó la pelota porque tenía confianza y, desgraciadamente, salió mal. Con el partido que estaba haciendo, agarró la responsabilidad y es muy valorable de parte mía”.