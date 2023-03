Edson Arantes do Nascimento ‘Pelé’ marcó un gran pesar en el mundo del fútbol con su partida el 29 de diciembre de 2022, por lo que no podía faltar un reconocimiento para su legado durante la ceremonia de los premios FIFA The Best.

El encargado de homenajear a ‘O Rei’ fue nada menos que su compatriota Ronaldo Nazario, quien conmovió a la sala y a los millones de telespectadores con su sentido discurso hacia quien fue su inspiración en el fútbol.

Pelé felicitando a Ronaldo tras la obtención del título mundial en Corea/Japón 2022 (Foto: AFP)

¿CUÁL FUE EL CONMOVEDOR DISCURSO DE RONALDO PARA PELÉ EN LOS PREMIOS FIFA THE BEST?

El ‘Fenómeno’ tuvo un sentido mensaje para la trayectoria de Pelé, quien es, a la fecha, el único jugador que ha ganado tres Copas del Mundo de la FIFA.

“Pelé y Maradona juegan fútbol juntos desde el cielo. Pelé fue el mejor dentro y fuera del campo. Lo recuerdo como un querido amigo. Descanse en paz, amigo”, arrancó Ronaldo, quien también resaltó que Pelé tuvo éxito en una época donde el racismo era muy fuerte.

“Cuando jugaba el mundo era todavía más racista que hoy. Él, un atleta de raza negra, se convirtió en el rey del deporte más popular del mundo. Mostró que la gente de raza negra puede ser mejor, puede ser exitosa y sobreponerse al racismo”, dijo.

VIUDA DE PELÉ RECIBIÓ PREMIO PÓSTUMO DE LA FIFA

Marcia Aoki, viuda de Pelé, fue la encargada de recibir un premio póstumo especial por parte de la FIFA como homenaje a su legado para el fútbol.

En la gala celebrada el lunes 27 de febrero de 2023 en la Sala Pleyel de la capital francesa se homenajeó a Pelé, fallecido recientemente, lo que hizo que su viuda Marcia Aoki no pueda contener el llanto cuando se emitieron unas imágenes del legendario ‘O Rei’.

En la noche de fútbol se premió como mejor jugador de la temporada 2022 a Lionel Messi, otro jugador que tuvo más de un encuentro amistoso en ceremonias similares.