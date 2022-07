Barcelona vs. Juventus EN VIVO vía DirecTV Sports ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego amistoso de pretemporada, este martes 26 de julio desde las 7:30 p.m. (hora peruana) y 2:30 a.m. (hora española del miércoles 27 de julio). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de DirecTV Sports App y DirecTV Sports Peru, TV3, RTVE.es, Sky HD y Blue To Go Video Everywhere. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Motivado por su victoria en el clásico español sobre Real Madrid, Barcelona tendrá una nueva prueba en su gira en Estados Unidos, cuando se enfrente a Juventus. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Cotton Bowl.

¿A qué hora se juega el Barcelona vs. Juventus en vivo?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 7:30 a.m.

Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela: 8:30 p.m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 9:30 p.m.

España: 2:30 a.m. (miércoles 27 de julio)

Barcelona vs. Juventus en vivo: dónde ver el partido

El Barcelona vs. Juventus será uno de los duelos más atractivos de la jornada futbolística en el mundo. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Cotton Bowl y será transmitido para México, por Sky HD y Blue To Go Video Everywhere. En Sudamérica, la contienda se podrá ver por DirecTV Sports App y DirecTV Sports Peru; en Estados Unidos, vía Foxsports.com, FOX Sports App, Fox Sports 2, mientras que en España los canales con los derechos son TV3, RTVE.es.

Barcelona vs. Juventus: así llegan los equipos

El estado de ánimo cambia cuando se gana un partido y, se evidencia más, luego de ganar un clásico. La noche del reciente sábado, el Barcelona superó 1-0 a Real Madrid, gracias a un golazo de Raphinha, que ha demostrado estar a la altura de este nuevo desafío.

Frente a los merengues, se produjo el debut del polaco Robert Lewandowski. Si bien el delantero no tuvo muchas ocasiones de gol, sí fue un peligro permanente para la defensa rival.

“He visto un buen Barcelona, pero hay que ser más solvente. Hemos sido mejores que el Real Madrid. Estoy satisfecho, más allá del resultado. He llegado a disfrutar en el banquillo. Estamos generando una gran ilusión entre los culés. Para nosotros es una victoria importante”, señaló el entrenador de los culés, Xavi Hernández, después del triunfo.

Por su parte, Juventus también ganó en su juego anterior. La ‘Vecchia Signora’ se impuso (2-0) a Chivas de Guadalajara, con goles de Marco Da Graca y Mattia Compagnon. Contra el ‘Rebaño’, también tuvieron acción Ángel Di María y Paul Pogba, dos de las nuevas incorporaciones.

El técnico de Juventus, Massimiliano Allegri, luego del cotejo ante el cuadro mexicano, dio sus impresiones. “Una buena prueba, el equipo trabajó duro en Turín y se ven los resultados. El partido tuvo buen ritmo en ambos tiempos y estoy satisfecho con el trabajo de los Sub-23, además de los refuerzos que hicieron su aporte”, indicó.

Barcelona vs. Juventus: últimos diez enfrentamientos

Barcelona 3-0 Juventus | 2021 | Amistoso

Barcelona 0-3 Juventus | 2020 | Champions League

Juventus 0-2 Barcelona | 2020 | Champions League

Juventus 0-0 Barcelona | 2017 | Champions League

Barcelona 3-0 Juventus | 2017 | Champions League

Juventus 1-2 Barcelona | 2017 | International Champions Cup

Barcelona 0-0 Juventus | 2017 | Champions League

Juventus 3-0 Barcelona | 2017 | Champions League

Juventus 1-3 Barcelona | 2015 | Champions League

Barcelona 1-2 Juventus | 2003 | Champions League

Barcelona vs. Juventus: probables alineaciones

Barcelona: Marc-André ter Stegen, Sergiño Dest, Andreas Christensen, Ronald Araujo, Jordi Alba, Franck Kessie, Sergio Busquets, Pedri, Ansu Fati, Robert Lewandowski y Raphinha. DT: Xavi Hernández.

Juventus: Wojciech Sczcesny, Juan Cuadrado, Bremer, Leonardo Bonucci, Alex Sandro, Manuel Locatelli, Paul Pogba, Denis Zakaria, Ángel Di María, Dusan Vlahovic y Moise Kean. DT: Massimiliano Allegri.