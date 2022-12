ESCUELAS DISTINTAS. Croacia vs Japón EN VIVO | EN DIRECTO | ON LINE | El equipo revelación de Qatar 2022 hace nuevamente su aparición en los octavos de final de la copa del mundo para verse frente a frente con un equipo balcánico decidido a imponer en el estadio Al-Janoub, su jerarquía y su tradición en busca de quedar entre los ocho mejores equipos del planeta.

El actual subcampeón (Croacia), llegó rapando a estas instancias, pero su juego a ido en crecimiento a lo largo de la competencia y el equipo de Zlatko Dalic es capaz de generar un real problema como lo hizo en Rusia 2018 y ha tenido días para estudiar a un rival que ha sido la gran sorpresa de esta Copa del Mundo.

Superado el duro encuentro con Marruecos, Luka Modric y compañía han respondido a las expectativas de con una goleada ante Canadá y un empate que eliminó a Bélgica.

Japón ha echado del Mundial a Alemania y ha derrotado a España. Después de haber llegado a octavos de final en tres ocasiones antes, considera que esta es la ocasión para hacer historia y situarse en cuartos por primera vez. Los nipones no contarán con el central del Borussia Monchengladbach, Ko Itakura, suspendido por tarjetas. Shogo Taniguchi que jugó frente a España cubrirá ese puesto. Hiroki Sakai, llega tovcado por una lesión y la estrella de la Real Sociedad, Take Kubo, no entrenó el sábado por molestias, es duda en el once asiático.

¿Cuándo y dónde juegan Japón vs Croacia EN VIVO por octavos del Mundial Qatar 2022?

LJapón vs. Croacia se enfrentarán este lunes 5 de diciembre EN VIVO por los octavos de final del Mundial Qatar 2022. El partido está programado desde las 10:00 am. (hora peruana) en el Al Janoub Stadium y definirá el pase a cuartos de final.

¿A qué hora juegan Japón vs Croacia EN VIVO en octavos del Mundial Qatar 2022?

México – 9:00 a.m.

Perú – 10:00 a.m.

Ecuador – 10:00 a.m.

Colombia – 10:00 a.m.

Venezuela – 11:00 a.m.

Bolivia – 11:00 a.m.

Argentina – 12:00 m.

Chile – 12:00 m.

Uruguay – 12:00 m.

Paraguay – 12:00 m.

Brasil – 12:00 m.

España – 4:00 p.m.

¿Dónde ver Japón vs Croacia en vivo por Internet por Mundial Qatar 2022?

México – SKY Sports, TUDN, Canal 5, Azteca 7, Las Estrellas

Perú – DirecTV Sports

Ecuador – DirecTV Sports

Colombia – DirecTV Sports

Venezuela – DirecTV Sports, Televen

Bolivia – Tigo Sports, Unitel, Bolivia TV, Red Uno

Argentina – DirecTV Sports, TV Pública, DeporTV, TyC Sports, TeleCentro

Chile – DirecTV Sports

Paraguay – Tigo Sports

Uruguay – DirecTV Sports, Antel TV

Brasil – SporTV, Globo

¿Cómo ver DirecTV Sports EN VIVO, el partido Japón vs Croacia por octavos del Mundial?

La señal del partido Argentina vs Australia en vivo la tiene DirecTV Sports, para Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Venezuela y Uruguay. Revisa cómo sintonizarlo a continuación:

Canal 610 (SD, señales localizadas)

Canal 683 (SD, plan regional)

Canal 1610 (HD, señales localizadas)

Canal 4000 (4K, canal virtual de eventos deportivos temporales)

Japón vs Croacia: Alineaciones posibles

Japón: Gonda - Tomiyasu, Yoshida (cap.), Taniguchi - J. Ito, Morita, Tanaka, Nagatomo - Kubo, Maeda y Kamada. DT. Hajime Moriyasu .

Gonda - Tomiyasu, Yoshida (cap.), Taniguchi - J. Ito, Morita, Tanaka, Nagatomo - Kubo, Maeda y Kamada. . Croacia: Livakovic - Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa - Brozovic, Kovacic, Modric (cap.) - Livaja, Kramaric y Perisic. DT. Zlatko Dalic.

Japón vs Croacia: últimos enfrentamientos

CROACIA

Marruecos 0-0 Croacia

Croacia 4-1 Canadá

4-1 Canadá Croacia 0-0 Bélgica

JAPÓN

Alemania 1-2 Japón

Costa Rica 1-0 Japón

España 1-2 Japón





