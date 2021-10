River Plate vs Boca Juniors EN VIVO | ON LINE | EN DIRECTO. Los Xeneizes, con Luis Advíncula y Carlos Zambrano, entre los convocados y los ‘Millonarios’ no se guardan nada, este domingo, cuando pisen el fresco césped del Estadio Monumental, en una edición más del Superclásico, que podría perfilar las chances de ambos equipos de cara al título de Liga Profesional Argentina 2021. ¡Aquí todos los detalles de este partidazo!

River Plate figura en el segundo lugar de la tabla de posiciones a solo dos puntos del líder, Talleres de Cordoba. Los dirigidos por Marcelo Gallardo buscan meter presión sobre el cuadro cordobés. Los de Núñez buscarán ratificar su capacidad goleadora, pues son el cuadro que lidera la tabla de anotaciones con 26 goles en lo que va del torneo.

Esta superioridad de cara al arco no preocupa a Carlos Izquierdoz, capitán del equipo ‘Azul y Oro’. “Somos conscientes que venimos levantando y para meternos de lleno en la lucha por el campeonato tenemos que ganar. Ojalá que se den las cosas bien, la idea que tenemos es ir a buscar el partido”, dijo el capitán de Boca Juniors.

¿A qué hora juegan River Plate vs Boca Juniors EN VIVO?

Perú: 3:00 p.m.

Ecuador: 3:00 p.m.

Colombia: 3:00 p.m.

México: 3:00 p.m.

Argentina: 5:00 p.m.

Chile: 5:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 4:00 p.m.

España: 10:00 p.m.

📋 Lista de concentrados para enfrentar a River el próximo domingo por la 14ta. fecha de la #LigaProfesional.#VamosBoca 🟦🟨🟦 pic.twitter.com/3TcJ4oTkyd — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 1, 2021

¿Dónde ver transmisión del River Plate vs Boca Juniors EN VIVO?

El partido más importante de la fecha en el futbol argentino, con la participación de los peruanos, lo puedes ver por las señal de ESPN, TNT Sports, FOX Sports Premium y en la plataforma Streaming Fanatiz.

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite). Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

621 SD y 1621 HD (DirecTV). Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR). Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital). Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver ESPN EN VIVO el clásico River Plate vs Boca Juniors?

Para no perderte el Boca Juniors vs River Plate debes conectarte a la señal de ESPN y estar suscrito a alguna señal por cable que cuente con este canal. Si cuentas con ello, solo debes buscar el partido y listo. Ten en cuenta que puedes conectarte a través de cualquier dispositivo digital.

¿Cómo ver Fanatiz para ver el clásico River Plate vs Boca Juniors en México?

El Superclásico será transmitido por TNT Sports y FOX Sports Premium en Argentina. Pero el duelo mas importante del fútbol argentino puede ser visualizado desde el streaming online desde Fanatiz para los Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá y el resto del mundo fuera de América.

Para descargar la app debes: desde la pantalla principal de Android TV, entrar a “Apps”. seleccionar la aplicación “Google Play Store”. Al principio de la página, selecciona “buscar” y escribe “Fanatiz”.