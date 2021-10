WWE Crown Jewel 2021 EN VIVO ONLINE EN DIRECTO en el Mohammed Abdo Arena en la localidad de Riad, Arabia Saudita. El evento se llevará a cabo este jueves 21 de octubre a las 11:00 a.m. (hora peruana) y aquí te contamos cómo hacer para ver el Brock Lesnar vs. Roman Reigns por el Título Universal. Además, podrás seguir el minuto a minuto por trome.pe

TE VA A INTERESAR | ¿Alianza Lima podría descender? Esta y más respuestas sobre pedido de nulidad de Carlos Stein

WWE vuelve a Arabia Saudita con Crown Jewel 2021, donde Roman Reigns defenderá el Campeonato Universal contra Brock Lesnar, Big E pondrá su cinturón de la WWE en juego contra Drew McIntyre, mientras que Edge se enfrentará contra Seth Rollins en un Hell in a Cell match y los ganadores de los torneos King of the Ring y Queen’s Crown tomarán sus respectivos tronos.

WWE Crown Jewel 2021: Cartelera completa

Roman Reigns (c) vs. Brock Lesnar / Título Universal

Becky Lynch (c) vs. Bianca Belair vs. Sasha Banks / Título femenino de SmackDown

Big E (c) vs. Drew McIntyre / Título WWE

Goldberg vs. Bobby Lashley / No holds barred match

Edge vs. Seth Rollins / Hell in a cell

Randy Orton y Riddle vs. AJ Styles y Omos / Títulos en parejas de RAW

Ali vs. Mansoor

Finn Bálor vs. Xavier Woods / Final del Torneo Rey del Ring

Zelina Vega vs. Droudop / Final del Torneo Reina del Ring

The Usos (Jey Uso yJimmy Uso) vs. The Hurt Business (Cedric Alexander y Shelton Benjamin)

¿Dónde ver WWE Crown Jewel 2021?

El WWE Crown Jewel será transmitido para todo el mundo a través de la señal de streaming de WWE Network este jueves 21 de octubre, mientras que en los Estados Unidos irá por Peacock. En tanto todos los suscriptores del paquete Star Premium, también podrán ver el evento, a través Star Action.

Perú: Star Action/ WWE Network

México: Star Action/ WWE Network

Chile: Star Action/ WWE Network

Colombia: Star Action/ WWE Network

Ecuador: Star Action/ WWE Network

Argentina: (Star Action/ WWE Network

Bolivia: Star Action/ WWE Network

Venezuela: Star Action/ WWE Network

Estados Unidos: Peacock

¿A qué hora es WWE Crown Jewel 2021?

Perú: 11:00 a.m.

México: 11:00 a.m.

Chile: 1:00 p.m

Colombia: 11:00 a.m.

Ecuador: 11:00 a.m.

Argentina: 1:00 p.m

Bolivia: 12 mediodía

Venezuela: 12 mediodía

Estados Unidos: 11: 00 a.m. hora del este

¿Cómo ver WWE Crown Jewel 2021 por Star Action?

Star Action es un canal de televisión por suscripción antes llamado Fox premium action. Es la principal cadena que transmite eventos PPV de lucha libre profesional de WWE Y UFC. Para ver este canal en Perú debes solicitar la subscripción al paquete Star llamando a tu operadora de cable.