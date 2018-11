Ecuador vs Panamá EN VIVO EN DIRECTO DIRECTV TRANSMISIÓN TV ONLINE Amistoso por fecha FIFA

Ecuador vs Panamá EN VIVO EN DIRECTO. El 'Tricolor' visita este martes a los 'Canaleros' en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez por fecha FIFA. El partido arrancará a las 8:00 p.m. por la señal de DirecTV. ¡No te lo pierdas!



¿Vas a seguir el Ecuador vs Panamá vía Internet? Trome.pe. , tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.



Ecuador del técnico colombiano Hernán 'Bolillo' Gómez viene de un gran triunfo ante Perú (2-0) de visita, por lo que querrá seguir en esa senda cuando enfrente a Panamá en Ciudad de Panamá.

Hernán 'Bolillo' Gómez estará ante sus ex pupilos, a quienes llevó a su primer Mundial en Rusia 2018, luego de vencer 2-1 a Costa Rica con un polémico gol. Habrá sentimientos encontrados.



Panamá, por su parte, recibirá a Ecuador en busca de volver al triunfo. Los 'Canaleros' no ganan en casa desde octubre de 2017, justamente frente a Costa Rica para ir a la cita mundialista.



Ecuador vs Panamá: Alineaciones probables



Ecuador: Banguera, Paredes, Narváez, Arraga, Castillo, Intriago, Méndez, Vega, Bolaños, Angulo, Cifuente.



Panamá: Mejía, Escobar, Cummings, Murillo, Machado, Godoy, Quintero, Martínez, Rod´riguez, Blackburn, Clarke.