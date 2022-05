El futbolista de la selección ecuatoriana de fútbol, Byron Castillo, arremetió contra la selección chilena a través de su red social en Instagram. El defensa ecuatoriano, quien es parte de una denuncia de los mapochos en su contra, no dudó en lanzar sus misiles contra los sureños y posteó una fotografía suya con un pie de foto muy particular.

“Qatar por TV”, escribió Byron Castillo, generando de inmediato la polémica. Su publicación tuvo más de 81 mil me gustas y más de 14 mil comentarios de todo tipo.

Como se sabe, la selección chilena denunció ante la FIFA a la selección de Ecuador por “el uso de certificado de nacimiento falso, falsa declaración de edad y falsa nacionalidad” del jugador Byron Castillo, quien habría nacido en Colombia.

Una de las historias de Byron Castillo. (Foto: Captura)

Con dicha denuncia, Chile busca obtener un cupo al mundial Qatar 2022 Pese a que quedaron eliminados tras disputar las clasificatorias rumbo a esta contienda mundialista. A Byron Castillo no le habría gustado nada el accionar de los chilenos por lo que decidió colocar diferentes frases no solo “Míranos por TV” si no también estos ‘misiles’ contra la selección chilena de Arturo Vidal que no consiguió un boleto a Qatar 2022: “nosotros nos vamos a Qatar”, “por TV, llorón”.