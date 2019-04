Eden Hazard: Sergio Ramos le abre puertas del Real Madrid desde redes sociales |VIDEO |FOTOS 

Cuando todos están a la espera de la confirmación del pase de Eden Hazard al Real Madrid , el capitán de los galácticos, Sergio Ramos , no ha dejado duda de la inminente llegada del talentoso delantero belga a la Casa Blanca y llenar ese espacio dejado de Cristiano Ronaldo.



La prensa española no ha tardado en poner en evidencia que Sergio Ramos haya empezado a seguir desde esta semana a Eden Hazard en su cuenta de Instagram. El belga, ha dejado entrever que jugará la próxima Champions League con otro club que no es el Chelsea y con este gesto el 10 de la selección de Bélgica tiene abierta la s puertas del Real Madrid.



Otra señal que Eden Hazard tiene las maletas hechas para marcharse Londres y eso lo dejó claro Maurizio Sarri, entrenador del Chelsea. “Saber qué pasará en este momento para mí no es tan importante. Estoy realmente muy contento con Eden, está jugando muy bien, pelea en el campo. Quiero respetar su decisión”, dijo.



Técnico de Chelsea reconoció situación de Eden Hazard.

Eden Hazard ganaría en Real Madrid cerca de 23 millones de euros, además de otros 17 millones de euros en concepto de objetivos cumplidos en la temporada. Cifras incomparable con lo que recibe en Chelsea.