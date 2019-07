Eden Hazard usará este insólito dorsal en el Real Madrid vs Bayern Munich por International Champions Cup

A poco del Real Madrid vs Bayern Munich por International Champions Cup se pudo conocer el dorsal que usará Eden Hazard, reciente contratación del cuadro blanco. El belga hará su debut en el equipo de Zinedine Zidane.



Eden Hazard jugará con el número 50 en la espalda en Real Madrid vs Bayern Munich por International Champions Cup, revelaron medios españoles como Marca y AS.



Por otro lado, los otros jales, Jovic y Mendy, utilizarán la 18 y 23 respectivamente. El juvenil Rodrygo irá con la 27. Todo esto a la espera de cómo quedará la plantilla de Real Madrid de cara al inicio de la Liga Santander.

Estos números son provisionales, ya que la Liga Santander solo permite usar camisetas del 1 al 25. Por ahora el 7, que mucho piden para Eden Hazard, lo tiene Mariano, quien todavía no define su futuro.