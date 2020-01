Edinson Cavani ha confirmado este domingo su deseo en marcharse de PSG y lo ha confirmado el director deportivo del club. Acto seguido Frank Lampard, entrenador de Chelsea, levantó la mano para manifestar su deseo al igual que Atlético Madrid.

Edinson Cavani, goleador histórico con PSG confesó a la directiva no desea estar más en Francia y ya despierta interés en el planeta fútbol. “Es un gran jugador. He competido contra él y siempre me ha gustado su mentalidad y su actitud. Sus estadísticas de goles hablan por sí mismas (...) No estoy al corriente de su situación, pero lo veríamos bien”, declaró el estratega de Chelsea.

Frank Lampard, sabe que para competir con Manchester city y Liverpool en la Premier League necesita un goleador eficaz, como Edinson Cavani. Para el DT no son suficientes los 16 goles que anotó el inglés Tammy Abraham.

El jugador de 32 años no es una carta de gol, y también de buena influencia en el vestuario. “La idea de aportar su experiencia (Edinson Cavani) es interesante. A veces los jóvenes jugadores necesitan un poco de ayuda, esto nos podría servir”, argumentó.

Si la directiva de PSG niega la salida de Edinson Cavani en este mercado de invierno, el uruguayo esperará a junio del 2020, fecha en la que termina su contrato con los parisinos. “Ha pedido irse. Estudiamos la situación. Es verdad también que hemos tenido una propuesta del Atlético Madrid, pero no la aceptamos”, dijo Leonardo, director deportivo del PSG.