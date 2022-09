Edinson Cavani marcó historia en el club donde jugó ya sea Danubio, Palermo, Napoli, PSG, Manchester United y ahora, espera lucirse en el Valencia. Sus hinchas saben la gran trayectoria del delantero, pero pocos conoces su faceta de promotor de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

El ‘Matador’ expresó que él recibió el respaldo de sus seres queridos y desea hacer lo mismo con los que más necesitan. “Yo creo todavía en lo que es el amor por la gente, el amor por la persona, el amor por el otro. Cuando uno ayuda con el tema de la salud es porque se trata de algo clave para la vida, de estar sano”, señaló.

“Cómo no apoyar algo que para mí es muy importante. Si yo tengo la posibilidad de de hacer algo que pueda ayudar a alguien a acercarse a la salud a mí me enorgullece y me deja feliz poder llegar a un niño o a cualquier otra persona. Lo vivo así y lo siento así, por eso uno lo hace”, añadió el futbolista que siempre se sumó a las campañas de concientización sobre la vacunación, la COVID-19 y salud mental.

Edinson Cavani recordó un episodio en su vida: “Me pasó después de un partido de fútbol que fue clave e importante en mi carrera. Me sobrecargué de responsabilidad. Fue un momento de mucha ansiedad que te desestabiliza. No me dejó dormir, fue increíble”, expresó.

El delantero precisó que siempre es importante acudir a la ayuda de los profesionales. “En ese momento uno se pregunta ¿por qué? Y eso te lo puede explicar alguien que realmente haya estudiado y se haya preparado”, mencionó.

“Eso es la salud mental: saber que somos seres humanos y que vamos a tener problemas, que podemos tenerlos, sentirnos mal, llorar y perder, porque después vamos a ganar. El ser fuerte para afrontar ciertas situaciones está bien, pero no creerse un superhéroe y el ‘yo puedo aguantar todo’”, explicó.