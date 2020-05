Dios los cría y ellos se juntan. Celular cargado, gorrita para salir bien ‘puesto’, cámara prendida y que empiece el show. La moda de los ‘en vivo’ en Instagram continúa siendo parte de la selección peruana y ahora les tocó ‘repetir el plato’ a dos ‘showman’: Jefferson Farfán y Luis Advíncula. Ellos contaron más de una anécdota y nadie se lo quiso perder.

LA MANADA DEL ‘TIGRE’

JF: “El profesor nos ha ayudado mucho con la mentalidad, inyectó otro chip. Antes había mucho conformismo y eso cambió. Hay unión y disciplina, hizo que el grupo se suelte. El profesor ha hecho que las cosas caminen a la perfección”.

AL MUNDIAL VOLVEREMOS

JF: “Nos dolió no haber ganado ese partido contra Dinamarca, llegamos por todos lados, pero no entró la pelota. El sueño que tengo es volver al Mundial y llegar más lejos. Darle esa alegría a la gente que llegó en gran cantidad y fue la mejor hinchada”.

LOS ‘TOSCOS’ CON LA REDONDA

LA: “Juan Carlos ‘Calín’ La Rosa, Aldo Corzo y yo”.

JF: “Aldo Corzo, Wilder Cartagena y Junior Viza”.

PENALES ANTE URUGUAY

JF: “No pensé que te ibas a meter entre los cinco para patear. Pensé en cualquiera, hasta en Carrillo”.

LA: “Yo ya había hecho mi lista mental y no estaba, es más Carrillo me dijo ‘que la cag... otro’. Pero el profesor se me acercó, me miró y me dijo: ‘¿Advíncula pateas vos?’. Ya qué le iba a decir, jajaja”.

SUEÑO CONTIGO

JF: “¿Te acuerdas que te quedaste jato en la charla?, jajaja”.

LA: “Claro, qué roche, el ‘profe’ se me acercó y me dijo: ‘Che, despierta, ¿no dormís en casa?’”.

EL REGRESO

JF: “Me siento mucho mejor de mi lesión, obviamente extrañando jugar. Justo cuando iba a empezar a entrenar, sucede esto. Ahora nos han pasado para el 15 de mayo, pero en lo personal ya no tengo ningún problema”.

HOLANDA QUERIDA

JF:”Recuerdo mi etapa en el PSV, el mejor gol que hice allí fue uno a Dida (portero del AC Milan), ese fue el más importante. El profesor Guus Hiddink me pidió y pasé 4 años maravillosos allí. Gané cuatro ligas y dos copas”.

REPECHAJE INOLVIDABLE

JF: “Lo que pasó antes de la vuelta contra Nueva Zelanda fue increíble, la gente en el hotel, en el estadio. En el gol que hago le grité a Cueva que me pase la pelota porque no me había visto, controlé y después del bote le pegué fuerte”.

ÍNTIMO Y CERVECERO

JF: “Mi sueño es volver a Alianza Lima y ser campeón. Lo logré cuando recién me iniciaba, pero me gustaría retribuir lo que Alianza hizo por mí”.

LA: “Yo no sé dónde me retiraría. Salí de Cristal, campeoné, me gustaría volver, pero quizás en el club haya un lateral con proyección y no lo quieran tapar”.

EL PASO POR ALEMANIA

JF: “El segundo entrenador de PSV, Fred Rutten se va al Schalke 04, me pide y voy. Quería otros retos y la negociación fue fácil”.

LA: “Yo estuve en Alemania de paseo (Hoffenheim), fui de vacaciones, a aprender alemán y manejé 4 horas para llegar a tu casa. No me hables en alemán, porque sé poco. Solo estuve tres meses, no seas malo”.

PELOTA AL PIE

LA: “Tú hablas de mis ‘juanetes’ y tus pies están peor. Mira (enfoca sus pies) esta belleza, con pedicure y todo”.

JF: “Jajaja, sácame eso. Que la gente decida (y muestra los suyos)”.