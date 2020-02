POR: FERNANDO ‘VOCHA’ DÁVILA

En la zona más exclusiva de San Isidro, donde el ruido de los autos se escucha lejano y los árboles con sus ramas mitigan este sofocante verano, ella llega con ese sello que la acompañará toda la entrevista: su sonrisa.

Eliane apareció 10 minutos antes de lo pactado. Se detuvo en la puerta, saludó al seguridad con amabilidad y quedó instalada en su ‘casa’, esa que ‘visita’ de lunes a viernes para transmitir su programa.

Nuestro personaje del domingo es una periodista que lleva el apellido Bengoechea por ser hija del entrenador de Alianza Lima. No está sola, la acompañan el productor y un abogado, amigo de su padre.

La grabadora empezó a registrar sus respuestas que servirán para conocerla.

Pablo, tu papá, ¿es tan serio como cuando declara?

Es bastante risueño y cariñoso.

Parece de hielo.

Es tímido.

Cuando le presentaste a tu enamorado, ¿lo miró mal?

No es celoso, es súper compañero de mi pareja porque ve que me hace bien y cuida.

Eliane afirma que el 'Profesor' Pablo Bengochea es su ejemplo a seguir. (Foto: Allengino Quintana/GEC)

¿Es buen guía?

Siempre hemos hablado de todo.

¿Un gesto de cariño?

Cuando caminamos me abraza.

¿Alguna vez lo viste llorar?

El día de mi graduación.

¿Defínelo?

Es mi gran ejemplo a seguir.

¿Qué va a pasar cuando tengas que criticarlo?

Soy presentadora de noticias.

¿Y en Uruguay?

Me dedicaba al polideportivo.

Ser la hija de un famoso debe cambiar tu rutina.

Voy en bus, en los carros grandes y tengo un aplicativo que me indica donde bajarme.

¿Metropolitano?

También.

¿Ropa?

En ‘Polvos Azules’ y ‘Gamarra’.

Eliane confesó que compra su ropa en Gamarra y Polvos Azules. (Foto: Allengino Quintana)

Eres muy segura y de carácter fuerte.

Enojada soy complicada.

¿Celosa?

No, pero no soy tonta.

¿Por ejemplo?

Por seguridad, uno debe saber dónde está tu pareja.

¿Me explicas eso de no ser tonta?

Darte cuenta de que si tu enamorado desea salir solo todos los días es porque algo pasa.

Si se porta mal, ¿lo mandas a dormir a la sala?

Mis padres siempre me aconsejaron: ninguno de los dos se va de la casa y siempre se duerme en la misma cama.

¿Hacendosa como ama de casa?

Más o menos.

¿Cómo es eso?

Soy muy fanática de la limpieza y nunca termino.

Eliane conduce ‘Menú Deportivo’, de 9 a 10 p.m, por el 18.1 de señal abierta TDT de UCI Noticias. (Foto: Allengino Quintana/GEC)

¿Compartes gastos con tu conviviente?

Su sueldo más el mío es la plata de los dos.

¿Sabes cuánto gana?

Sí.

¿Pagó todo en la primera cita?

Pero desde la tercera ya dividimos cuentas.

En una fiesta, ¿solo debe sacarte a bailar a ti?

No baila.

¿Ni contigo?

Tampoco.

¿La fidelidad?

Soy su hincha.

¿Tienes referentes?

Mis papás llevan 34 años de casados.

¿Matrimonio?

Es muy importante en la vida.

¿Qué esperas para tener hijos?

Antes de concebirlos nos tenemos que casar.

¿Si te invita a una cena el ex de tu amiga?

No acepto.

Si ves al galán de una ‘pinky’ con otra mujer, ¿lo encaras?

Me pasó con el chico de mi mejor amiga. Me acerqué y le aclaré: o le dices tú o se lo digo yo.

¿Lo hizo?

Sí, pero lo contó a su manera, bajó los decibeles y, bueno, ya fue tema de ella.

¿Te incomodan las que perdonan traiciones?

Es algo personal

¿Es tan grande la amistad de tu papá con Gregorio Pérez?

Es el padrino de mi hermana menor.

Una relación muy cercana.

Sus hijos son como mis primos, nos tenemos un respeto grande.

¿Qué va a pasar en el clásico?

Cada uno quiere lo mejor para su equipo y después, lo que pase en la cancha, queda allí.

¿El uruguayo piropea más que el peruano?

No me gusta que me piropeen acá ni allá.

¿Te desespera el tráfico de Lima?

No manejo.

Qué opinas de la frase: ‘Ganaron a la uruguaya’.

En nuestra esencia, lo fundamental es la victoria.

¿No importa el cómo?

Dentro de la legalidad, no importa que sea sobre la hora y que rebote en la espalda del delantero.

¿Un caso?

En el Mundial de Sudáfrica 2010, Luis Suárez evita un gol con la mano en el minuto final y lo expulsan, para nosotros estuvo bien. Luego ganamos en los penales y clasificamos a las semifinales.

¿Tu viejo es el mejor jugador del mundo de todos los tiempos?

No, ese es Lionel Messi.

¿En qué lugar lo ubicas en el fútbol charrúa?

Entre los 20.

Es hora de que invites a los fans a seguirte.

Estamos todas las noches, junto a Alex Risi, en el programa ‘Menú Deportivo’, de 9 a 10 p.m. Sintoniza el 18.1 de señal abierta TDT de UCI Noticias.

Toca mencionar tus redes.

Por Instagram en elobengoechea y en Twitter igual.

Gracias porque no gustas de dar entrevistas.

No me incomoda, no estoy acostumbrada a responder, sino a preguntar.

Ha sido un placer.

Me sentí cómoda y agradezco al Trome.

Se puso de pie para encontrarse con el fotógrafo, comentó que no es buena para posar y recalcó que se le indique cómo mostrarse para encontrar la toma. Está luchando por un lugar en el periodismo y a veces tener un apellido famoso te genera el doble de esfuerzo. Hay un acto de valentía en su decisión que lo definió muy bien el poeta estadounidense William Faulkner: ‘No puedes nadar por nuevos horizontes hasta que tengas el coraje de perder de vista la orilla’.