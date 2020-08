Madrugó al continente. Luego que la Conmebol ratificara el inicio de las eliminatorias a Catar 2022 para octubre, ha sido la selección de Bolivia la primera en iniciar todo el proceso de preparación y lo hizo con una convocatoria por parte del técnico César Farías. El entrenador, de nacionalidad venezolana, oficializó la lista de 34 futbolistas.

Farías, de nacionalidad venezolana, basó su convocatoria en algunos elementos que militan en el extranjero y son parte de la nueva generación del cuadro altiplánico. Entre ellos están: el delantero Jaúme Cuéllar (Spal de Italia), el volante Boris Céspedes (Servette) y el juvenil Leonardo Zabala (Palmeiras).

A nivel local, el cuadro de The Strongest, ex equipo de Farías, aportará diez jugadores, mientras que el Blooming siete y el Royal Pari cinco. También fueron llamados tres futbolistas del Oriente Petrolero, dos del Always Ready, incluido el portero Carlos Lampe. Por su parte, Wilstermann, Bolívar, Municipal Vinto y Nacional Potosí aportarán un jugador cada uno.

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) aún no ha dado mayores detalles sobre el inicio o el lugar de la concentración del plantel, pero ya tiene autorizado el protocolo sanitario para su preparación.

Bolivia visitará a Brasil el próximo 8 de octubre y el 13 recibirá a Argentina en La Paz.