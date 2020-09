Quieren recuperar su norte. Luego de la pésima contratación del holandés Jordi Cruyff, que renunció sin debutar, la Federación Ecuatoriana de Fútbol presentó al nuevo seleccionador, Gustavo Alfaro con miras a las Eliminatorias rumbo a Catar 2022. El argentino tuvo su último trabajo hasta fines del 2019 en Boca Juniors.

Si bien Alfaro recién fue confirmado hoy, el entrenador de 58 años y su comando técnico ya visualizaron el 80 por ciento de partidos del torneo local. Hoy, muy temprano arribaron a Quito y el técnico se refirió a lo que viene para el combinado ecuatoriano.

“Cada convocatoria es un libro de pases abierto. Yo soy optimista por naturaleza. Si va a ser fácil, no, las cosas para disfrutarlas hay que pasar un proceso de padecimiento”, señaló el estratega quien tiene su primera experiencia al mando de una selección.

“No voy a proponer cambios rotundos ni profundos, porque no hay tiempo para trabajar. Cuando me reúna con los jugadores, les voy a decir, que yo no vine a cumplir un contrato, vine para vivir la mejor época de mi trayectoria”, apuntó Gustavo Alfaro quien posó con la camiseta de la ’tricolor norteña’.

A nivel de clubes, el profesional argentino suma seis títulos, siendo el más importante la Copa Sudamericana 2007 que consiguió con Arsenal de Sarandí. Al frente de Boca Juniors logró la Supercopa Argentina 2019.

“A la selección no se va por plata, se va por amor. Quiero que el jugador de la selección se muera por estar defendiendo al país”, finalizó Alfaro. Su debut será contra Argentina en Buenos Aires por la primera jornada de las Eliminatorias el 8 de octubre.