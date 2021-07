Emiliano Martínez fue el héroe argentino en la clasificación a la final y la conquista de la Copa América 2021. El arquero le ganó el puesto a Franco Armani y hoy es uno de los jugadores más queridos de la selección Albiceleste.

Luego de varios días de obtener el título tras vencer a Brasil en el Maracaná, Emiliano habló de largo sobre la admiración de él y todo el plantel argentino hacia el capitán Lionel Messi, uno de los goleadores del torneo con 4 tantos.

“Le quiero dar la vida, me quiero morir por él. Lo dije hace cuatro o cinco meses atrás, dije que prefería que la Copa América la gane él antes que yo. Y es la verdad. Como todo argentino. Los brasileños para mí querían que Argentina gane la Copa sólo por Messi. ¿Y un argentino no va a querer que gane Messi?”, manifestó Martínez en una larga entrevista a Ole.

Al terminar con una sequía de títulos de 28 años en la selección argentina, el próximo objetivo es el Mundial Qatar 2022, competencia que Emiliano también quiere ganar, más por tener a Messi en el equipo: “Ojalá que le podamos dar el Mundial”.

Aunque lo tuvo compañero por varias semanas, el ‘Dibu’ no ocultó que le pidió una foto a Leo: “Le piden 200 millones de fotos por día, no le voy a pedir otra. Yo, con tenerlo ahí, con que me diga dos palabras, ya con la fuerza que me dio, no hace falta pedirle otra. Con la que tengo de él de mejor jugador y yo de mejor arquero de la Copa América me queda para toda mi vida”.

Antes de ser convocado a la selección argentina absoluta, Emiliano ya había sido convocado a las categorías Sub 17 y Sub 20. Por las Eliminatorias fue titular ante Argentina y Chile.