Hallaron un cuerpo entre los restos de la avioneta de Emiliano Sala | FOTOS 

Nuevos reportes de la Oficina británica de Investigación de Accidentes Aéreos informaron que dentro de los restos de la avioneta de Emiliano Sala que cayó en el canal de la Mancha se encontró un cuerpo.

La última actualización declara: "En las imágenes de vídeo (...) se ve a un ocupante entre los restos. La AAIB está considerando los siguientes pasos, en consulta con las familias del piloto y del pasajero, y con la policía"

Recordemos que el pasado 21 de enero, Emiliano Sala y el piloto británico David Ibbotson viajaban en la avioneta del futbolista entre Nantes y Cardiff, cuando desaparecieron de los radares.

Hace unos días, se difundió un audio Whatsapp que Emiliano Sala le envió a su padre antes de desaparecer. "Estoy acá arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos y me estoy yendo para Cardiff. (...) Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar pero... ya saben. ¡Papá! Qué miedo que tengo..."