Argentina vs Arabia Saudita se enfrentan este martes 22 de noviembre en el inicio del grupo C del Mundial Qatar 2022, en un vibrante encuentro que tendrá lugar en el Estadio de Lusail. El choque contará con la presencia de Lionel Messi, quien confirmó en la antesala que esta será su última Copa del Mundo. Para no perderte ningún detalle, revisa los canales de transmisión de este cotejo.

¿Cuándo, dónde y a qué hora juegan Argentina vs Arabia Saudita en vivo por el Mundial Qatar 2022?

El partido Argentina vs Arabia Saudita se disputará en el Estadio de Lusail, el cual cuenta con una capacidad para 80,000 espectadores. El encuentro se desarrollará a las 5 a.m. (hora peruana) y 7 a.m. (hora de Argentina), siendo el primero de los cotejos de esta fase de grupos del Mundial Qatar 2022 que se disputará de madrugada.

¿A qué hora juegan Argentina vs Arabia Saudita en vivo, por el Mundial Qatar 2022?

México - 4:00 a.m.

Perú - 5:00 a.m.

Ecuador - 5:00 a.m.

Colombia - 5:00 a.m.

Bolivia - 6:00 a.m.

Venezuela - 6:00 a.m.

Argentina - 7:00 a.m.

Chile - 7:00 a.m.

Uruguay - 7:00 a.m.

Paraguay - 7:00 a.m.

Brasil - 7:00 a.m.

Francia - 12 p.m.

España - 12 p.m.

Italia - 12 p.m.

¿En qué canales se transmite el partido Argentina vs Arabia Saudita en vivo por Qatar 2022 en el mundo?

Perú: DirecTV Sports y DirecTV Go

Ecuador: Teleamazonas, El Canal del Fútbol (ECDF) y DirecTV Sports

Colombia: GOL Caracol, Canal RCN, DirecTV Sports

Argentina: TyC Sports, DirecTV Sports y Televisión Pública

Brasil: TV Globo

Uruguay: Canal 4, Canal 10, Teledoce, DirecTV Sports, ANTEL, Dexary, TyC Sports

Bolivia: Unitel, Red UNO y Tigo Sports

Chile: Canal 13, TVN y DirecTV Sports

Venezuela: Televen, IVC y DirecTV Sports

Paraguay: Telefuturo, SNT y Tigo Sports

México: Televisa Univision, TUDN, TV Azteca, Vix, Sky Sports)

Estados Unidos: Fox, Fox Sports 1, Telemundo, Univision, Vix)

Costa Rica: Teletica

Canadá: CTV y TSN

Francia: TF1, Free, Molotov, beIN SPORTS CONNECT

España: GOL Mundial, TVE La 1,

Italia: RAI

Portugal: RPT

Inglaterra: BBC e ITV

Japón: Dentsu Inc.

Qatar: BeIN Sports

Corea del Sur: KBS, MBC y SBS

Australia: SBS

¿Cómo ver DirecTV Sports en vivo, el partido Argentina vs Arabia Saudita en Mundial Qatar 2022?

La señal del partido Argentina vs Arabia Saudita la tiene DirecTV Sports en Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Venezuela y Uruguay.

Canal 610 (SD, señales localizadas)

Canal 683 (SD, panregional)

Canal 1610 (HD, señales localizadas)

Canal 4000 (4K, canal virtual de eventos deportivos temporales)

¿Cómo ver TyC Sports en vivo, el partido Argentina vs Arabia Saudita en Mundial Qatar 2022?

Si vives en Argentina y quieres seguir el partido de la selección argentina ante Arabia Saudita, podrás hacerlo por medio del canal TyC Sports en vivo. ¿Cómo sintonizarlo? Te lo contamos a continuación.

Canal 7 de VHF

Canal 7 HD de Movistar TV

Canal 8 HD de Telecentro

Canal 12 SD de Antina

Canal 11 SD de Claro TV

Canal 11 SD HD de Cablevisión Flow

Canales 121 SD y 1121 HD de DirecTV

Canales 14, 15 A y 20 HD de Supercanal

Canales 30 HD y 644 HD de Dibox

Canales 10, 30 y 812 de Cablehogar

¿Cómo ver TV Pública EN VIVO, el Argentina vs Arabia Saudita?

Además, TV Pública o Televisión Pública Argentina también se encarga de llevar los canales de la selección argentina. En caso quieres acceder por Internet solo debes ingresar a la página web www.tvpublica.com.ar, donde podrás disfrutar de todos los contenidos como el fútbol en vivo online y gratis. Revisa cómo descargarlo a través de tu smartphone.

Argentina vs Arabia Saudita: alineaciones probables

Argentina: Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Ángel Di María, Lionel Messi, Lautaro Martínez.

Arabia Saudí: Al. Owais; Yasir Al-Shahrani, Ali Al-Bulaihi, A. Al-Amri, S. Abdulhamid; S. Al-Faraj, A. Al-Malki, Mohamed Kanno; Al-Dawsari, Saleh Al-Shehri, Firas Al-Buraikan.

