Erick Delgado señala que lo quieren "borrar de la historia de Cristal" y luego manda polémico mensaje [VIDEO]

Claro y directo, así se mostró Erick Delgado tras el partido ante su ex equipo, Sporting Cristal , con el que ganó 7 títulos en el fútbol peruano. Ahora con la camiseta de San Martín, el popular 'Loco' brindó polémicas declaraciones para los dirigentes celestes.



"¿Siempre es especial venir al Gallardo no? La gente te lo reconoce", le preguntó la reportera de "Gol Perú", sin imaginar lo que iba responder.



"Sí, eso es algo gracioso. A pesar de que me quieran borrar de la historia de Cristal, porque veo fotos de gente que no ha ganado nada, la gente me reconoce todo lo que hice por el club", lanzó Erick Delgado.



Video: Polémicas declaraciones de Erick Delgado

Con Erick Delgado en el arco, la Universidad San Martín derrotó 1-0 a Sporting Cristal en el Estadio Alberto Gallardo por la fecha 10 del Torneo Clausura. El gol lo marcó Gary Correa.