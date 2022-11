Los ‘vacíos’ en sectores las tribunas de Estadio Monumental y la falta expectativa de los hinchas de la selección peruana en el primer partido disputado en la era de Juan Reynoso con resaltado 1-0 a favor de la ‘Blanquirroja’, provocó que el periodista Erick Osores levante la voz para dar un ‘Jalón de orejas’ a la denominada ‘Mejor hinchada el mundo’.

El comunicador lamentó que la ajustada victoria de la selección peruana ante los guaraníes, con gol de Alex Valera, no haya recibido la respuesta masiva de los de los aficionados en el primer partido después de perder el repechaje que nos daría el boleto a Qatar 2022.

“¿Dónde está la mejor hinchada del mundo? Parece que se acabó la ‘pose’, ¿qué pasó con todas esas personas? ”, se preguntó el periodista que estaba reportando desde fuera del estadio para su programa de YouTube: ‘Erick y Gonzalo’.

Ercik Osores reclama a hinchas por respueta en las tribuna del Monumenta (@erickygonzalo)

Erick Osores sobre hinchas: “Algunos solo están cuando ganamos”

También cuestionó a los hinchas que solo están cuando el equipo acumula victorias. “ Es que algunos sólo están cuando ganamos y lamentablemente somos consumidores de éxito ”, dijo criticando que el coloso de ate no haya lucido un lleno total como en otras ocasiones.

El comunicador exhortó a los hinchas de corazón a que cambien de actitud y se comprometan con la ‘Blanquirroja’. “ Ahora que perdió Perú y no va al Mundial, van los que siempre están. Pero los que siempre se cuelgan de la fiesta después, ya no van. Parece que a algunos sólo les gusta cuando estamos arriba y así no es ”, reflexionó Osores, a la vez que criticó también a la Federación Peruana de Fútbol por los elevados precios de las entradas para estos dos amistosos internacionales.

Erick Osores pidió darle crédito al equipo del ‘Cabezón’ que plantea una renovación con muy pocas millas de viaje. “ Algunos dirán que el equipo de Juan Reynoso no convence, ni cautiva a nadie , pero son han sido sólo tres partidos. Ha goleado en un uno, otro se lo arrebataron a tan sólo unos minutos de que finalice y a mi parecer, el último contra Paraguay fue el que más logró convencer, porque ya se pudo evidenciar una idea clara de juego ”, explicó el periodidsta.

La selección peruana afronta su último partido amistoso del año, este sábado cuando enfrente a la selección de Bolivia en el estadio Monumental de la UNSA de Arequipa, escenario de altura que Juan Reynoso podría utilizar durante algunos compromisos como locales en las Eliminatorias 2026.