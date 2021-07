Alza la voz. Erick Torres vistió de celeste más de diez años y está feliz con la clasificación de su Sporting Cristal a cuartos de final de la Copa Sudamericana, sin embargo considera que en el país se da más oportunidad a los técnicos foráneos que a los peruanos. El volante, que fue cuatro veces campeón con los cerveceros, pondera el trabajo de Roberto Mosquera.

¿Qué te parece la campaña de Cristal en la Sudamericana?

Estoy contento de que le vaya bien al club, es un logro pasar a cuartos eliminando a un equipo argentino que fue muy duro.

¿Te gusta el juego?

Destaco que Cristal siempre trata de jugar y respeta el estilo de poner la pelota en el piso. Vaya donde vaya no cambia de idea.

Ahora viene Peñarol…

Será duro, es un equipo copero sabe jugar este tipo de partidos. Sin embargo, jugar sin público es un plus a nuestro favor porque Cristal tiene muchos chicos en su equipo y así tienen menos presión.

¿Cómo hay que jugarlo a los uruguayos?

Hay que estar concentrados y hacer nuestro fútbol.

¿Por qué crees que en Copa Libertadores no le fue bien al equipo?

La Copa es un proceso, se está sentando una base y lo importante es que van apareciendo jugadores y otros se consolidan. El torneo local no es igual que las copas, este roce ayudará mucho.

¿Extraña el equipo a Emanuel Herrera?

Siempre choca cuando sale un buen jugador. Herrera hizo una buena campaña, pero es parte del juego que se vaya uno y llegue otro con similares características.

¿Marcos Riquelme no está a su altura?

Las comparaciones son odiosas, creo que tuvo mala suerte porque se lesionó dos veces, pero va mejorando. Es nuevo y le cuesta, es parte de este trabajo tener subidas y bajadas.

Martín Távara juega en tu puesto, ¿Qué te parece?

Me gusta, tiene buen pase largo y puede dar mucho más. Es muy técnico y esto es bueno porque el puesto te lo exige al ser la primera salida del equipo.

¿Qué otros chicos destacarías?

En general Cristal está sacando muy buenos jugadores hace tiempo en diferentes puestos. Mira a Lora que con sólo 20 años ya destaca, también están Liza, Olivares y otros chicos más que lo hacen bien cuando entran.

El 'charapa' elogia el trabajo de Roberto Mosquera . (Foto: Prensa SC)

¿De Roberto Mosquera que destacas?

Roberto es un buen técnico que con el tiempo fue mejorando y lo ayuda mucho que está identificado con el club. Me pone contento que le vaya bien a un peruano porque es complicado que un entrenador nacional tenga espacio.

¿Por qué crees que pasa esto?

No es una crítica al entrenador extranjero, no tengo nada contra ellos, pero creo que se deberían exigir algunos requisitos mínimos para que lleguen. Si no es así,los peruanos no vamos a tener espacio.

En otros países no ocurre eso…

No pueden venir a empezar su carrera como ocurre con algunos. Por eso digo que debería haber un filtro, en Argentina y Brasil no hay muchos extranjeros porque te exigen ciertas cosas que aquí no se piden.

¿Qué recuerdos de ese Copa en la que jugaron la final?

Los mejores. Éramos un grupo que tenía claro lo que quería y en el que había gente madura y chicos con ganas de hacer bien las cosas. Era difícil jugar en ese equipo, no como ahora que hay bolsa de minutos.

¿Cuándo te veremos dirigiendo en primera?

Quiero dar el salto , de momento es complicado llegar arriba pero estoy seguro que llegará mi oportunidad. Mientras espero que se reactive la Copa Perú donde me fue bien siempre.(José Reynoso Alencastre).

