Ver ESPN ONLINE, Barcelona vs. Bayern Múnich EN VIVO y EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 2 del Grupo C de la Champions League, este martes 13 de septiembre desde las 2:00 p.m. (hora peruana) y 9:00 p.m. (hora española) La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de Star+(Star Plus), ESPN, TNT Sports, HBO Max, Movistar Liga de Campeones y Movistar+. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Con un excelente momento de Robert Lewandowski, con pasado en Bayern Múnich, el FC Barcelona visitará al elenco bávaro, su verdugo en los últimos enfrentamientos en la Liga de Campeones. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Allianz Arena.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Bayern Múnich?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 2:00 p.m.

Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela: 3:00 p.m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 4:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

¿Qué canales transmiten Barcelona vs. Bayern Múnich?

El Barcelona vs. Bayern Múnich será uno de los duelos más atractivos de la jornada de la Champions League. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Allianz Arena y será transmitido en Sudamérica, por Star+(Star Plus) y ESPN. En México, la contienda se podrá ver por TNT Sports y HBO Max; en España, vía Movistar Liga de Campeones y Movistar+, mientras que en Estados Unidos, los canales con los derechos son Univision, TUDN y ViX.

Cómo llegan Barcelona y Bayern Múnich

El destino quiso que el polaco Robert Lewandowski se mida con su exequipo más rápido de lo pensado. El delantero puso punto final a su historia en Bayern Múnich tras culminar la reciente temporada y firmó contrato con el Barcelona, como era su deseo.

Con camiseta azulgrana, Lewandowski ya ha demostrado su capacidad goleadora, convirtiendo nueve goles en seis partidos oficiales. La víctima más reciente del ‘Lewy’ fue Cádiz, al que los culés golearon 4-0 el sábado, en el Nuevo Mirandilla.

“Me preocupa que todo el mundo esté disponible y que todos entrenen bien. Tenemos una plantilla muy amplia y los que han participado hoy han estado muy bien. Va a ser una dinámica habitual esta temporada jugando cada tres días. Aunque no hubiera tenido el Bayern el martes, habríamos hecho lo mismo con el once”, comentó el entrenador de Barcelona, Xavi, de cara al duelo contra Bayern y para explicar las rotaciones que hizo ante Cádiz.

El Bayern Múnich, por su parte, no afronta el mejor de sus presentes. Aunque está a dos puntos de líder provisional de la Bundesliga, Union Berlin, el equipo muniqués ha registrados tres empate en sus últimos tres cotejos ligueros. En la Champions League, eso sí, derrotó (2-0) a Inter en su debut en la competencia.

“Nos faltan cuatro puntos”, admitió el domingo en el programa Doppelpass el director deportivo del Bayern, Hasan Salihamidzic.

Con ello, Salihamidzic se refería a los puntos perdidos con los empates en casa ante el Borussia Mönchengladbach y ante el Stuttgart, mientras que pasaba por alto el empate a domicilio ante el Union Berlín.

Barcelona vs Bayern Múnich: probables alineaciones

Bayern Múnich: Manuel Neuer, Benjamin Pavard, Matthijs de Ligt, Lucas Hernández, Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Marcel Sabitzer, Serge Gnabry, Thomas Müller, Leroy Sané y Sadio Mané. DT: Julian Nagelsmann.

Barcelona: Marc-André ter Stegen, Jules Koundé, Sergio Araujo, Eric Garcia, Alejandro Balde, Gavi, Sergio Busquets, Pedri, Raphinha, Robert Lewandowski y Ousmane Dembélé. DT: Xavi Hernández.