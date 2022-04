Liverpool vs. Villarreal EN VIVO vía Star Plus ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de ida de las semifinales de la Champions League este miércoles 27 de abril del 2022 desde las 2:00 p.m. (horario peruano) en el estadio Anfield.

Los ‘Reds’ quieren todo en esta temporada. El equipo de Jürgen Klopp ya ganó la Copa de la Liga, está en la final de la FA Cup, pelea por la Premier League y hace lo propio en la Liga de Campeones. Sin embargo, el cuadro inglés debe andar con cuidado ante los de Unai Emery, que vienen de eliminar a Juventus y Bayern Múnich.

¿A qué hora juegan Liverpool vs. Villarreal por la Champions League?

Perú – 2:00 p.m.

Ecuador – 2:00 p.m.

Colombia – 2:00 p.m.

México – 2:00 p.m.

Chile – 3:00 p.m.

Venezuela – 3:00 p.m.

Bolivia – 3:00 p.m.

Paraguay – 3:00 p.m.

Argentina – 4:00 p.m.

Uruguay – 4:00 p.m.

Brasil – 4:00 p.m.

España – 9:00 p.m.

Liverpool, que ya ganó la ‘Orejona’ en 2019 bajo las órdenes de Klopp, aspira avanzar a la definición que se desarrollará en Francia. Para ello, el entrenador alemán pondrá lo mejor sobre la cancha: Sadio Mané, Diogo Jota y Mohamed Salah, de entrada, en la ofensiva, para alertar al cuadro visitante.

De su lado, Villarreal vuelve a las semifinales de la Champions League tras 16 años, cuando cayó ante el Arsenal, club inglés como los ‘Reds’. Tras dejar fuera a gigantes como Juventus y Bayern, Emery admitió que “el factor sorpresa disminuye”. Según el DT español, el rival ya “conoce al equipo”, pero buscará la forma de que el ‘Submarino Amarillo’ protagonice otro golpe.

Liverpool vs. Villarreal: canal de transmisión

Si quieres ver la transmisión del partidazo por UEFA Champions League entre Liverpool y Villarreal desde España puedes hacerlo vía Movistar Plus. Este es el único canal de TV que cuenta con los derechos de transmisión de este certamen, el más importante de Europa a nivel de clubes.

Para seguir el encuentro desde Sudamérica puedes hacerlo vía ESPN, mientras que en México y Centroamérica la señal habilitada es TNT Sports y HBO Max que desde esta temporada iniciaron con la transmisión tanto de la UEFA Champions League como de la UEFA Europa League.

¿Dónde ver online el partido Liverpool vs. Villarreal por la Champions League?

Si quieres ver la transmisión del partido entre Liverpool y Villarreal puedes hacerlo vía Movistar Plus, conectándote desde cualquier dispositivo móvil si verás el encuentro desde España; en Latinoamérica tienes dos opciones que son vía Star Plus para aquellos que quieran ver la señal de ESPN y para México puedes hacerlo por TNT Sports Go, que transmite todos los encuentros del certamen.

Liverpool vs. Villarreal: posibles alineaciones del partido

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson - Keita, Fabinho, Thiago - Salah, Jota, Mané

Villarreal: Rulli - Foyth, Albiol, Torres, Estupiñán - Parejo, Capoue, Coquelin - Lo Celso, Alcácer, Danjuma.

¿Dónde jugarán Liverpool vs. Villarreal por la Champions League?