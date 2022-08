Inter vs. Lazio EN VIVO vía ESPN ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 3 de la Serie A, este viernes 26 de agosto desde la 1:45 p.m. (hora peruana), 3:45 p.m. (hora argentina) y 8:45 p.m. (hora española). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN, Star+(Star Plus). Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Más información Con Bayern vs Barcelona: cómo quedaron conformados los grupos de Champions League

Además del Juventus vs. Roma, otro de los cotejos que promete ser de los más emocionantes de la fecha será el que protagonicen Inter de Milán y Lazio. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Olímpico de Roma.

¿A qué hora juegan Inter vs Lazio?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 1:45 p.m.

Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela: 2:45 p.m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 3:45 p.m.

España: 8:45 p.m.

Inter vs Lazio: qué canales transmiten el partido

El Inter vs. Lazio será uno de los duelos más atractivos de la jornada en la liga italiana. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Olímpico de Roma y será transmitido en Sudamérica, por ESPN y Star+(Star Plus). En México, la contienda se podrá ver por ESPN Meixoc y Star+(Star Plus); en España, vía Movistar Liga de Campeones y Movistar+, mientras que en Estados Unidos, el canal con los derechos es Paramount+.

Inter vs Lazio: así llegan al partido de Serie A

Los ‘Nerazzurri’ llegan en dinámica positiva después de una goleada al Spezia. Fue un contundente 3-0, gracias a los goles de Lautaro Martínez, Hakan Calhanoglu y Joaquín Correa.

Esa fue la segunda victoria consecutiva de Inter en el campeonato. Recordemos que el conjunto dirigido por Simone Inzaghi le ganó 2-1 a Lecce a domicilio, en el inicio del certamen.

“Sabemos que nos enfrentamos a un equipo fuerte. Este año la Lazio ha mejorado y ha sabido mantener a todos sus jugadores más importantes. Es un equipo bien preparado, organizado, con una plantilla importante: además jugaremos a estadio lleno”, declaró en la previa, Inzaghi, extécnico de Lazio.

El nuevo compromiso de Inter se llevará cabo un día después de que el elenco negriazul conozca que Barcelona, Bayern Múnich y Viktoria Plzen serán su rivales en la fase de grupos de la Champions League.

Al frente estará Lazio, que registra cuatro unidades en la Serie A, producto del triunfo (2-1) sobre Bologna y del empate sin goles con Torino.

“Tiene defensas y centrocampistas de primer nivel, ni siquiera hablamos de los atacantes. Y su entrenador está ahora en el pequeño círculo de los mejores de Italia”, advirtió Maurizio Sarri, conductor de Lazio, sobre Inter.

Inter vs Lazio: alineaciones probables

Lazio: Provedel, Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic, Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Basic, Felipe Anderson, Immobile y Zaccagni. DT: Maurizio Sarri.

Inter: Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens, Lautaro Martinez y Romelu Lukaku. DT: Simone Inzaghi.

¿Dónde se juega el Inter vs Lazio?