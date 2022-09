Sao Paulo vs. Atlético Goianiense EN VIVO vía ESPN ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego de vuelta de semifinales de la Copa Sudamericana 2022, este jueves 8 de septiembre desde las 7:30 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN, Star+(Star Plus) y DirecTV Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Tras la sorpresiva derrota (3-1) a manos de Atlético Goianiense, Sao Paulo jugará en casa, con el objetivo de remontar la serie para avanzar a la final de la Copa Sudamericana. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Morumbí.

¿A qué hora juega Sao Paulo vs. Goianiense?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 7:30 p.m.

Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela: 8:30 p.m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 9:30 p.m.

España: 2:30 a.m. (viernes 9 de septiembre)

Sao Paulo vs. Goianiense: canales del partido y cómo ver por TV

El Sao Paulo vs. Goianiense será uno de los duelos más atractivos de la jornada futbolística en el mundo. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Morumbí y será transmitido en Sudamérica, por ESPN, Star+(Star Plus) y DirecTV Sports. En Brasil, la contienda se podrá ver por Conmebol TV, Now Net y Claro, mientras que en Estados Unidos, los canales con los derechos son beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT y beIN SPORTS.

Cómo llegan Sao Paulo y Goianiense

En crisis de juego y resultados, el Sao Paulo, campeón de la Sudamericana en 2012, contará con el apoyo de su afición, que agotó todas las entradas y llenará el Morumbí, con más de 60 mil espectadores.

Para llegar a la final, el Sao Paulo deberá mostrar su mejor versión y acabar con la mala racha de resultados que vive, con seis partidos sin ganar.

El domingo, el ‘Tricolor’ paulista arrancó un empate a uno en su visita al Cuiabá, en partido del Brasileirao, competición en la que ocupa la 14ª plaza a apenas cinco puntos del descenso, aunque el técnico Rogério Ceni optó por dar descanso a la mayoría de sus titulares.

Para el decisivo duelo continental, el Sao Paulo tiene la baja confirmada de Igor Gomes, expulsado en la ida, mientras que el veterano central Joao Miranda es duda, así como el delantero Luciano, aunque se espera que lleguen a tiempo para el encuentro.

Por su parte, el Goianiense quiere alcanzar su primera final continental y olvidar así la delicada situación que vive en el Brasileirao, donde es penúltimo, en zona de descenso.

El domingo, el ‘Dragón’ perdió 2-0 en casa contra el Atlético Mineiro, aunque el técnico Eduardo Baptista optó por dar descanso a los titulares. Con apenas una victoria en liga en los últimos doce encuentros, el Goianiense tiene la salvación a cuatro puntos.

Sao Paulo vs. Goianiense: probables alineaciones

Sao Paulo: Felipe Alves, Diego Costa, Miranda, Leo, Igor Vinicius, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor, Patrick, Reinaldo, Luciano y Calleri. DT: Rogerio Ceni

Goianiense: Renan, Dudu, Wanderson, Klaus, Jefferson, Edson Fernando, Baralhas, Marlon Freitas, Jorginho, Wellington Rato y Churín. DT: Eduardo Baptista

¿Dónde juega Sao Paulo vs. Goianiense?