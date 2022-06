F1 EN VIVO GP de Azerbaiyán 2022 se correrá EN DIRECTO este domingo 12 de junio en el Circuito de Bakú desde las 6:00 a.m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de Star Plus. Además, no te pierdas de ningún detalle de la carrera en el minuto a minuto de trome.pe

La octava carrera de la temporada 2022 de la Fórmula 1 llega con Max Verstappen y su Red Bull en la punta de la clasificación con 125 puntos, seguido por Charles Leclerc con 116 unidades y Sergio ‘Checo’ Pérez tercero con 110.

Leclerc partirá desde la pole, mientras que ‘Checo’ Pérez arrancará en el segundo lugar, con ansias de ganar su segunda carrera consecutiva en esta temporada.

¿Cómo quedó la clasificación en los qualys para el GP de Azerbaiyán 2022?

Leclerc, Pérez, Verstappen, Sainz, Russell, Gasly, Hamilton, Tsunoda, Vettel, Alonso, Norris, Ricciardo, Ocon, Zhou, Bottas, Magnussen, Albon, Latifi, Stroll y Schumacher cierran la parrilla del domingo.

Fórmula 1: El GP de Azerbaiyán será la octava carrera del año Foto: Fórmula 1.

¿A qué hora se corre el GP de Azerbaiyán 2022 en vivo?

Perú - 6:00 a.m.

Colombia - 6:00 a.m.

Ecuador - 6:00 a.m.

México - 6:00 a.m.

Bolivia - 7:00 a.m.

Chile - 7:00 a.m.

Paraguay - 7:00 a.m.

Estados Unidos - 7:00 a.m.

Argentina - 8:00 a.m.

Uruguay - 8:00 a.m.

Brasil - 8:00 a.m.

España - 1:00 p.m.

¿Cómo ver la transmisión del GP de Azerbaiyán 2022 en vivo?

Los canales encargados de la transmisión del Gran Premio de Azerbaiyán son ESPN, FOX Sports, DAZN, Movistar Plus, F1 TV y STAR Plus.

¿Cómo tener tu cuenta de Star Plus para ver GP de Azerbaiyán 2022?

Para ver Star Plus en Latinoamérica deberán contar con una suscripción al servicio de streaming. ¿Cuánto cuesta ello? Es importante tener en cuenta que los precios varían de acuerdo a cada país. Estos son los planes en algunos países de la región:

Perú: S/.37.90 al mes y S/.379.00 al año

México: 199 pesos mensuales y 1.999 anuales

Colombia: 31.900 pesos colombianos al mes y 319.900 al año

Chile: 8.500 pesos mensuales y 84.900 anuales

Argentina: 880 pesos al mes y 8.800 al año

Calendario de la Fórmula 1 2022

9 - GP de Canadá (del 17 al 19 de junio)

10 - GP de Gran Bretaña (del 1 al 3 de julio)

11 - GP de Austria (del 8 al 10 de julio)

12 - GP de Francia (del 22 al 24 de julio)

13 - GP de Hungría (del 29 al 31 de julio)

14 - GP de Bélgica (del 26 al 28 de agosto)

15 - GP de Holanda (del 2 al 4 de septiembre)

16 - GP de Italia (del 9 al 11 de septiembre)

17 - GP de Rusia (del 23 al 25 de septiembre)

18 - GP de Singapur (del 30 de septiembre al 2 de octubre)

19 - GP de Japón (del 7 al 9 de octubre)

20 - GP de Estados Unidos (Austin) (del 21 al 23 de octubre)

21 - GP de México (del 28 al 30 de octubre)

22 - GP de Brasil (del 11 al 13 de noviembre)

23 - GP de Abu Dhabi (del 18 al 20 de noviembre)