F1 EN VIVO GP de Bélgica 2022 se correrá EN DIRECTO este domingo 28 de agosto en la pista del Circuito de Spa-Francorchamps desde las 8:00 a.m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de Star Plus. Además, no te pierdas de ningún detalle de la carrera en el minuto a minuto de trome.pe

Max Verstappen, a bordo de su Red Bull, buscará alargar la diferencia que lo separa en la clasificación del piloto de Ferrari Charles Leclerc. El campeón del mundo partirá desde la pole position por lo que una buena estrategia del equipo lo podría mantener primer lugar toda la carrera.

Pero muy cerca están ambos Ferrari, Carlos Sainz Jr. partirá segundo, mientras que Leclerc lo hará cuarto. El tercer lugar de la partida la tiene ‘Checo’ Pérez.

¿Cómo quedó la clasificación de qualys para el GP de Bélgica 2022?

Gran Premio de Bélgica se correrá este domingo 28 de agosto. Foto: Captura.

¿A qué hora se disputa el GP de Bélgica 2022?

Perú - 8:00 a.m.

México - 8:00 a.m.

Colombia - 8:00 a.m.

Ecuador - 8:00 a.m.

Chile - 9:00 a.m.

Paraguay - 9:00 a.m.

Bolivia - 9:00 a.m.

Venezuela - 9:00 a.m.

Estados Unidos - 9:00 a.m.

Argentina - 10:00 a.m.

Uruguay - 10:00 a.m.

Brasil - 10:00 a.m.

España - 03:00 p.m.

¿Qué canales transmiten el GP de Bélgica en vivo?

La transmisión del Gran Premio de Bélgica 2022 estará a cargo de las señales de ESPN, FOX Sports, Movistar, DAZN y LIVE STREAMING lo podrás seguir vía F1 TV y STAR Plus o STAR+.

¿Cómo va la clasificación del Mundial de F1 2022?

