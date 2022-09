F1 EN VIVO GP de Países Bajos 2022 se correrá EN DIRECTO este domingo 4 de septiembre en la pista del Circuito de Zandvoort desde las 8:00 a.m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de Star Plus. Además, no te pierdas de ningún detalle de la carrera en el minuto a minuto de trome.pe

Max Verstappen partirá desde la pole position en una carrera donde tendrá a todo el público en su esquina. Sin embargo, el piloto local deberá imponerse a los dos pilotos Ferrari que arrancarán pisándole los talones.

Charles Leclerc sale en el segundo lugar, mientras que Carlos Sainz Jr. lo hará desde el tercer puesto. Por su parte, Lewis Hamilton partirá de la cuarta parrilla y buscará lavarse la cara de su abandono en Bélgica. Finalmente, ‘Checo’ Pérez sale en el quinto puesto.

¿Cómo quedó la clasificación de qualys para el GP de Países Bajos 2022?

Max Verstappen lidera la clasificación de la Fórmula 1 previo al GP. de Países Bajos.

¿A qué hora se disputa el GP de Países Bajos 2022?

Perú - 8:00 a.m.

México - 8:00 a.m.

Colombia - 8:00 a.m.

Ecuador - 8:00 a.m.

Chile - 9:00 a.m.

Paraguay - 9:00 a.m.

Bolivia - 9:00 a.m.

Venezuela - 9:00 a.m.

Estados Unidos - 9:00 a.m.

Argentina - 10:00 a.m.

Uruguay - 10:00 a.m.

Brasil - 10:00 a.m.

España - 03:00 p.m.

¿Qué canales transmiten el GP de Países Bajos en vivo?

La transmisión del Gran Premio de Países Bajos 2022 estará a cargo de las señales de ESPN, FOX Sports, Movistar, DAZN y LIVE STREAMING lo podrás seguir vía F1 TV y STAR Plus o STAR+.

¿Cómo ver Star Plus en vivo, Gp de Países Bajos?

Para ver Star Plus en Latinoamérica deberán contar con una suscripción al servicio de streaming. ¿Cuánto cuesta ello? Es importante tener en cuenta que los precios varían de acuerdo a cada país. Estos son los planes en algunos países de la región.

Perú: S/.37.90 al mes y S/.379.00 al año

México: 199 pesos mensuales y 1.999 anuales

Colombia: 31.900 pesos colombianos al mes y 319.900 al año

Chile: 8.500 pesos mensuales y 84.900 anuales

Argentina: 880 pesos al mes y 8.800 al año

¿Cómo va la clasificación del Mundial de F1 2022?

Max Verstappen lidera la clasificación de la Fórmula 1 previo al GP. de Países Bajos.

Calendario de la Fórmula 1 2022

15 - GP de Países Bajos (del 2 al 4 de septiembre)

16 - GP de Italia (del 9 al 11 de septiembre)

17 - GP de Rusia (del 23 al 25 de septiembre)

18 - GP de Singapur (del 30 de septiembre al 2 de octubre)

19 - GP de Japón (del 7 al 9 de octubre)

20 - GP de Estados Unidos (Austin) (del 21 al 23 de octubre)

21 - GP de México (del 28 al 30 de octubre)

22 - GP de Brasil (del 11 al 13 de noviembre)

23 - GP de Abu Dhabi (del 18 al 20 de noviembre)