Iván Rakitic volvió a Barcelona y caminó por la carretera del aeropuerto para volver a casa

Ivan Rakitic no vive uno de sus mejores momentos en Barcelona y a eso tiene que sumarle que su regreso a la ciudad no fue el más tranquilo. El jugador croata tuvo que abandonar el aeropuerto de El Prat a pie, por la carretera, por una protesta en la Ciudad Condal.

Las condenas a los nuevos líderes independentistas por el fracasado intento de secesión de 2017, terminó en inmediatas protestas de repudio con miles de participantes en las calles de Barcelona, quienes cortaron avenidas y marcharon al aeropuerto justo el día que Ivan Rakitic volvía de su participación en las Eliminatorias a la Eurocopa 2020 con su selección.

El volante croata no tuvo mejor idea que dejar el aeropuerto catalán a pie, imagen que un usuario compartió en redes sociales. El croata tuvo que cargar sus maletas y caminar por la carretera pensando en llegar a su domicilio. Según explicó Mundo Deportivo, el futbolista del Barza caminó algunos metros para salir del atasco y fue recogido.

"Está cortada la calle, qué voy a hacer", se lamentó el futbolista.

Rakitic regresó a Barcelona luego de disputar las Eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2020 con Croacia. Vencieron 3-0 a Hungría y el último encuentro lo empataron 1-1 con Gales. El volante jugó 44 minutos.

Recordemos que Barcelona no tiene la mejor de las relaciones con Ivan Rakitic. El jugador no tiene minutos con Ernesto Valverde y los rumores de su partida cada vez son más grandes. "Quiero jugar", ya reveló pero parece que todo se ha puesto en su contra, incluso hasta lo que no tiene mucho que ver con el deporte.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.