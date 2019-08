Lima 2019: invadieron carril exclusivo de Juegos Panamericanos y policía los castigó haciendo ranas

Una lección que jamás olvidarán. Un grupo de motociclistas que invadió el carril segrgado de uso exclusivo para el transporte de deportistas que participan en losJuegos Panamericanos Lima 2019 , recibió la sanción más insólita de su vida. Para mala suerte de ellos, los vieron, los filmaron, lo subieron a Facebook y el video se hizo viral.

Lo que parecía ser una viveza, terminó en una lección que nunca se olvidarán. Estos tres motociclistas infractores, burlaron por un buen tramo el tráfico, pero no pudieron burlar a la Policía que los intervino. Pero no solo para ponerle una papeleta, sino para que aprendan que esto no se debe hacer.

Entonces, el efectivo no tuvo mejor idea que ponerlos a hacer las conocidas ranas, el ejercicio que consiste en tomarse las manos con la nuca y flexionar las rodillas hasta que el glúteo quede a escasos centímetros del talón y pararse inmediatamente. Esta imagen se publicó en Facebook pero se viralizó en Twitter gracias al usuario Michel Romero.

Recordemos que durante los Juegos Panamericanos Lima 2019, hay un carril exclusivo en varias vías principales para el libre desplazamiento de los vehículos que llevan a los deportistas desde la Villa Panamericana hasta las distintas sedes donde se realiza este magno evento deportivo que culmina el domingo 11 de agosto.