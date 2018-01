Facebook viral: Once Caldas canceló partido con Binacional en Puno por soroche y así terminó todo [VIDEO]

No aguantaron la altura. El club Once Caldas de Colombia llegó la tarde del último sábado a Puno para disputar un amistoso ante Binacional de Arequipa por la 'Tarde del Poderoso del Sur'. Sin embargo todo salió mal. La historia circula en Facebook.



El plantel de Once Caldas sufrió el soroche (mal de altura) y no se pudo adaptar al clima, por lo que cancelaron el cotejo con Binacional en Puno. Los cafeteros viajaron con 32 integrantes a dicha cuidad.



"Pedir disculpas, si nosotros estamos aquí es porque realmente queríamos afrontar el compromiso. Intentamos por todos los medios, intentamos adaptar el equipo... pero por motivos de fuerza mayor nos obliga salir de la cuidad", expresó el médico de Once Caldas a los medios. Mira el video de Facebook.

Tras esta decisión, Once Caldas se preparó para volver de inmediato a Lima y Binacional pidió la comprensión del caso a todos sus hinchas que esperaban verlos en la 'Tarde del Poderoso del Sur'.