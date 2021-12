Contradicen las declaraciones del lateral brasileño. Dani Alves brindó declaraciones para la emisora qatarí Alkass Sports Chanells y, en ellas, se refirió a la posibilidad de haber regresado al FC Barcelona antes, con exactitud, durante el tiempo en el que Josep Maria Bartomeu era el presidente del conjunto azulgrana.

Durante la entrevista, Alves sostuvo que “no hubiese aceptado una oferta suya, me fui cuando él era el presidente y no tenía sentido volver a trabajar con él”.

Sin embargo, Mundo Deportivo sostuvo que la realidad es que el futbolista brasileño “se ofreció directamente al propio Bartomeu para volver en mayo de 2019″. Según informa el diario español, Dani Alves indicó que era el momento de dejar de lado cualquier conflicto y lo hizo mediante un mensaje de Whatsapp.

La respuesta de Bartomeu sería que hablaría con Eric Abidal. Incluso, el medio de comunicación afirmó que Alves intentó comunicarse con el que fue el secretario técnico del Barcelona, pero nunca llegaron a concretar nada.

Dani Alves sobre Florentino

El futbolista del Barcelona elogió el trabajo del presidente de la ‘Casa Blanca’: “Él está preocupado por los intereses del Real Madrid, no se puede comparar una gestión exitosa con una mala gestión, depende mucho de los presidentes. Están acostumbrados a fichar a grandes jugadores, pero ese plus no impedirá que podamos afrontarlos”.

Sobre Laporta y Messi

“Laporta volverá a reconstruir el club, y con su regreso la estabilidad volverá. Estamos felices de tenerlo con nosotros”, declaró Alves, mostrando feliz por la vuelta el presidente azulgrana; pero, por otro lado, lamento la salida del ex capitán culé: “La marcha de Messi fue difícil, el club tuvo problemas y fue difícil retenerlo. Estaba en contra de su marcha porque es una leyenda viva del Barça. Desafortunadamente, las cosas no salieron como queríamos, pero espero que vuelva algún día y podamos volver a jugar juntos”.