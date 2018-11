Fernando Ovelar tiene 14 años, jugó su segundo partido con Cerro Portero y marcó GOLAZO a Olimpia [VIDEO] No, no es broma. Esto pasó en el clásico del fútbol paraguayo: Cerro Porteño vs Olimpia por la fecha 17

Gol de Fernando Ovelar Fernando Ovelar tiene 14 años, jugó su segundo partido con Cerro Portero y marcó gol a Olimpia [VIDEO]