Maestri a Eddie Fleischman por menospreciar protestas en Chile: "Cuando ganes el sueldo mínimo, entenderás"

Flavio Maestri y Eddie Fleischman, conductores de Fox Sports Perú, se enfrascaron en una discusión debido a la suspensión del Perú vs Chile por las protestas en el país sureño.

Fleischman indicó que el encuentro que se llevaría a cabo el 19 de noviembre en el Estadio Nacional no debió suspenderse, agregando que estaba en contra de las manifestaciones en Chile.

"La violencia en ninguna democracia es el camino... Hay un contrato social que se llama constitución. Hay un estado de derecho, hay un procedimiento legal", dijo Fleischman.



Flavio Maestri, ídolo de la Universidad de Chile, respondió con todo: "No culpes al chileno. Siempre hay infiltrados en una protesta. Las protestas sirven para lograr algo. La gente sale a pedir lo justo. No puedes salir un día y luego meterte a tu casa".



El exjugador de Alianza Lima y Sporting Cristal le dijo a Eddie Fleischman que estaba "generalizando" a los manifestantes en las protestas en Chile.



"Están pidiendo lo justo. Cuando ganes el sueldo mínimo, entenderás", sentenció Flavio Maestri.



Pero Eddie Fleischman contestó que no se trataba sobre ese tema: "Estás equivocado, afecta a todos, lee porque te falta enterarte".



Alan Diez, moderador del programa, tuvo que intervenir para que Flavio Maestri y Eddie Fleischman dejaran de discutir por las protestas en Chile.