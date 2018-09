Floyd Mayweather y Conor McGregor alistan nuevo combate, afirmó el papá de 'Money' | FOTOS | VIDEO

Floyd Mayweather planea volver a los rings para darle una revancha a la estrella del UFC, Conor McGregor, a quien venció con facilidad el 2017. Esto fue revelado por el propio padre del 'Money', su entrenador Floyd Mayweather Sr., en una entrevista en los Estados Unidos.



"Me parece que mi hijo quiere pelear de nuevo y Conor McGregor quiere desquitarse de la derrota que sufrió, pero yo me aseguraré que caiga al piso y que ya no quiera volver (a boxear)", dijo el polémico Floyd Mayweather Sr.



Pero si alguno de los fans del UFC piensa que este combate sea de MMA, Mayweather Sr. se encargó de descartar esta posibilidad.



"Creo que la pelea sea con la reglas de boxeo, de la misma forma que la anterior vez. Conor McGregor y Floyd Mayweather Jr. están hablando y parece que hay mucho interés en hacer el combate", manifestó el entrenador.



Floyd Mayweather volvió hacer noticia en las últimas horas por ir a un club nocturno en Atlantic City y arrojar miles de dólares frente a las bailarinas. Se especula que gastó 50 mil dólares en solo una noche.



Recordemos que Floyd Mayweather anunció su retiro oficial del boxeo tras derrotar a Conor McGregor, en un combate que fue catalogado como 'un circo' por los puristas del boxeo.



Pese a ello en esta pelea, Floyd Mayweather habría ganado la envidiable suma de 350 millones entre su pago por pelear y por la publicidad, mientras que Conor McGregor se habría llevado 100 millones.



También se especuló que Floyd Mayweather tendría la intención de regresar porque un boxeador tailandés logró la marca de 51-0, sin embargo viendo la calidad de rivales y las bolsas que se llevó el asiático, 'Money' no le da la más mínima importancia a ello.