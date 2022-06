La presentación de Sergio ‘Checo’ Pérez en el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal no ha sido favorable durante este fin de semana. Tras chocar su monoplaza en la ronda de clasificación el último sábado, ahora el mexicano tuvo que abandonar la carrera del GP de Canadá en la novena vuelta, por problemas en el motor.

El piloto mexicano había iniciado en el puesto 13 de la parrilla, pero realizó buenas maniobras en el arranque y escaló tres posiciones. Sin embargo, el panorama cambió para el integrante del equipo Red Bull, dado que empezó a tener dificultades con su automóvil en el sector dos de la pista.

De acuerdo a la conversación a través de la radio, ‘Checo’ Pérez explicó a su ingeniero que se trataba de un problema en el motor. Las imágenes de la transmisión del evento captaron un sonido poco habitual del vehículo, a la vez que iba perdiendo velocidad poco a poco.

A pesar del contratiempo, Sergio no perdió el control de su coche y supo estacionarlo en una zona alejada del circuito, para que los asistentes puedan retirarlo y no impedir el recorrido de los demás competidores. Si bien no hubo mayores inconvenientes en la carrera, las autoridades mostraron banderas amarillas y se determinó un virtual safety car.

Poco después, mientras se dirigía a la zona de boxes, ‘Checo’ Pérez fue entrevistado por ESPN y no ocultó su pesar. “Es una pena, todo nos salió mal y especialmente hoy domingo, que nos vamos con cero puntos. Los problemas de fiabilidad siguen perjudicándonos bastante”, explicó el automovilista.

De la misma forma, el mexicano detalló lo ocurrido con su monoplaza. “Perdí el drive y quedé en neutral, ya no avanzaba para nada. Una pena dejar el Gran Premio de Canadá. Teníamos una estrategia, había ganado lugares, pero no se pudo”, finalizó el integrante de Red Bull, que ocupaba el segundo lugar del Campeonato Mundial de pilotos de la Fórmula hasta antes de esta fecha, con 129 puntos (Max Verstappen, su compañero, es líder, sumando 150 unidades).